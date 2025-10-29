https://ria.ru/20251029/soglashenie-2051456668.html
США и Южная Корея достигли соглашения по торговле, заявил Трамп
США и Южная Корея достигли соглашения по торговле, заявил Трамп - РИА Новости, 29.10.2025
США и Южная Корея достигли соглашения по торговле, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп в преддверии организованного в честь глав государств-членов АТЭС обеда заявил, что Вашингтон и Сеул достигли соглашения по торговле. РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T12:51:00+03:00
2025-10-29T12:51:00+03:00
2025-10-29T12:51:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
сеул
дональд трамп
южная корея
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051385956_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_2eb0adcfad6a70c5f02f89f481549d4f.jpg
https://ria.ru/20251029/silla-2051385518.html
сша
вашингтон (штат)
сеул
южная корея
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051385956_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1ab14b819938761e38e5ddb5b6bd47c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, вашингтон (штат), сеул, дональд трамп, южная корея
В мире, США, Вашингтон (штат), Сеул, Дональд Трамп, Южная Корея
США и Южная Корея достигли соглашения по торговле, заявил Трамп
Трамп заявил о достижении США соглашения по торговле с Южной Кореей