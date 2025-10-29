США и Южная Корея достигли соглашения по торговле, заявил Трамп

КЕНЧЖУ, 29 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в преддверии организованного в честь глав государств-членов АТЭС обеда заявил, что Вашингтон и Сеул достигли соглашения по торговле.

"Да, достигли. У нас была продуктивная встреча, мы много что обсудили", - ответил американский лидер на вопрос журналистов о том, была ли достигнута сделка по торговле.