СМИ узнали, сколько потребуется для создания системы ПРО "Золотой купол"

ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Создание системы противоракетной обороны "Золотой купол", по мнению аналитиков, может занять не менее десяти лет, но даже тогда она и близко не обеспечит тот уровень защиты, о котором говорит президент США Дональд Трамп, сообщает газета Washington Post.
"Белый дом и Пентагон раскрыли лишь скудные подробности проекта "Золотой купол", который, по оценкам аналитиков в области обороны и бюджета, займет не менее десяти лет и обойдется в триллион долларов или более... Однако даже это может оказаться недостаточным для обеспечения той всеобъемлющей защиты, о которой говорит Трамп", - пишет издание.
В статье отмечается, что данный проект радикально изменит военную доктрину и приведет к дальнейшей милитаризации космоса.
О разработке и создании "Золотого купола" объявил ранее Трамп. По его словам, система будет включать в том числе орбитальные системы обнаружения.
В МИД России заявляли, что развитие средств перехвата орбитального базирования в рамках ПРО США "Золотой купол" чревато гонкой вооружений в космическом пространстве и "резкой дестабилизацией" обстановки.