Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали, сколько потребуется для создания системы ПРО "Золотой купол" - РИА Новости, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:17 29.10.2025
https://ria.ru/20251029/smi-2051573993.html
СМИ узнали, сколько потребуется для создания системы ПРО "Золотой купол"
СМИ узнали, сколько потребуется для создания системы ПРО "Золотой купол" - РИА Новости, 29.10.2025
СМИ узнали, сколько потребуется для создания системы ПРО "Золотой купол"
Создание системы противоракетной обороны "Золотой купол", по мнению аналитиков, может занять не менее десяти лет, но даже тогда она и близко не обеспечит тот... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T17:17:00+03:00
2025-10-29T17:17:00+03:00
в мире
сша
россия
дональд трамп
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018422024_0:192:3072:1920_1920x0_80_0_0_34a7c4aa798a2d3be795159ffe8b6c16.jpg
https://ria.ru/20251028/burevestnik-2051332149.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018422024_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_0f9650fae67aef2e62b8806cfc06a7d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, дональд трамп, министерство обороны сша
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Министерство обороны США
СМИ узнали, сколько потребуется для создания системы ПРО "Золотой купол"

WP: создание системы ПРО «Золотой купол» займет не менее десяти лет

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезентация ПРО "Золотой купол" в Белом доме
Презентация ПРО Золотой купол в Белом доме - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Презентация ПРО "Золотой купол" в Белом доме. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Создание системы противоракетной обороны "Золотой купол", по мнению аналитиков, может занять не менее десяти лет, но даже тогда она и близко не обеспечит тот уровень защиты, о котором говорит президент США Дональд Трамп, сообщает газета Washington Post.
"Белый дом и Пентагон раскрыли лишь скудные подробности проекта "Золотой купол", который, по оценкам аналитиков в области обороны и бюджета, займет не менее десяти лет и обойдется в триллион долларов или более... Однако даже это может оказаться недостаточным для обеспечения той всеобъемлющей защиты, о которой говорит Трамп", - пишет издание.
В статье отмечается, что данный проект радикально изменит военную доктрину и приведет к дальнейшей милитаризации космоса.
О разработке и создании "Золотого купола" объявил ранее Трамп. По его словам, система будет включать в том числе орбитальные системы обнаружения.
В МИД России заявляли, что развитие средств перехвата орбитального базирования в рамках ПРО США "Золотой купол" чревато гонкой вооружений в космическом пространстве и "резкой дестабилизацией" обстановки.
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем Буревестник - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Американские СМИ заявили, что "Буревестник" сможет обойти "Золотой купол"
28 октября, 21:22
 
В миреСШАРоссияДональд ТрампМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала