Сквер на улице Октября в Реутове полностью благоустроят к лету 2026 года

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В Реутове продолжается реконструкция сквера по адресу улица Октября, дом 5 в рамках программы по созданию комфортной среды в городе, полное завершение работ запланировано на начало лета следующего года, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Важным этапом в благоустройстве стала подготовка к озеленению территории. Весной на месте спиленных аварийных деревьев планируется посадка новых растений: черемухи, клена, спиреи, сирени, а также многолетних цветов.

На текущий момент на территории сквера уже закончен демонтаж старых малых архитектурных форм, как отмечает заместитель начальника управления дорожного хозяйства, благоустройства и автомобильной инфраструктуры Софья Семенова. Сейчас ведутся основные работы по прокладке твердого покрытия пешеходных дорожек.