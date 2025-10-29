https://ria.ru/20251029/skver-2051612402.html
Сквер на улице Октября в Реутове полностью благоустроят к лету 2026 года
В Реутове продолжается реконструкция сквера по адресу улица Октября, дом 5 в рамках программы по созданию комфортной среды в городе, полное завершение работ... РИА Новости, 29.10.2025
реутов
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В Реутове продолжается реконструкция сквера по адресу улица Октября, дом 5 в рамках программы по созданию комфортной среды в городе, полное завершение работ запланировано на начало лета следующего года, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Важным этапом в благоустройстве стала подготовка к озеленению территории. Весной на месте спиленных аварийных деревьев планируется посадка новых растений: черемухи, клена, спиреи, сирени, а также многолетних цветов.
На текущий момент на территории сквера уже закончен демонтаж старых малых архитектурных форм, как отмечает заместитель начальника управления дорожного хозяйства, благоустройства и автомобильной инфраструктуры Софья Семенова. Сейчас ведутся основные работы по прокладке твердого покрытия пешеходных дорожек.
"Проект, проводимый администрацией города, предусматривает создание многофункционального пространства для реутовчан всех возрастов. В обновленном сквере появятся как спокойные зоны с современными скамейками и качелями, так и площадки для активного досуга – детского игрового и спортивного. Аллея на Октября, 5 вновь станет популярным местом для отдыха в городе" — указывается в сообщении.