09:41 29.10.2025
Трампу в Южной Корее подарили копию знаменитой золотой короны
в мире, сша, южная корея, корейский полуостров, дональд трамп
Трампу в Южной Корее подарили копию знаменитой золотой короны

© Getty Images / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп принимает Большой орден мугунхва и копию знаменитой золотой короны периода Силла, врученные ему президентом Южной Кореи Ли Джэ Мёном
Президент США Дональд Трамп принимает Большой орден мугунхва и копию знаменитой золотой короны периода Силла, врученные ему президентом Южной Кореи Ли Джэ Мёном
КЁНЧЖУ, 29 окт - РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу на приветственной церемонии в Южной Корее в ходе его государственного визита подарили копию знаменитой золотой короны периода Силла из гробницы Чхонмачхон в Кёнчжу, трансляция церемонии велась телеканалом KTV.
Ранее сообщалось, что Трампу в Южной Корее впервые для президентов США вручили главную награду страны - Большой орден Мугунхва. После церемонии награждения лидеры осмотрели выставленный в музее Кёнчжу золотой венец периода Силла. Копию короны Трампу подарили в качестве сувенира.
"В качестве памятного подарка Трампу будет вручена модель золотой короны из гробницы Чхонмачхон, символизирующая новую эпоху мирного сосуществования и совместного процветания Корейского полуострова, которую предстоит выстроить обеим странам", - сообщили в президентской администрации Республики Корея.
Гробница Чхонмачхон в Кёнджу - памятник культуры периода корейского государства Силла (57–935 годы). В гробнице при раскопках были обнаружены свыше 11,5 тысячи фрагментов останков разных правителей и аристократов Силлы, а также их украшений.
Заголовок открываемого материала