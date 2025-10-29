Трампу в Южной Корее подарили копию знаменитой золотой короны

Президенту США Дональду Трампу на приветственной церемонии в Южной Корее в ходе его государственного визита подарили копию знаменитой золотой короны периода Силла из гробницы Чхонмачхон в Кёнчжу, трансляция церемонии веласьKTV.

Гробница Чхонмачхон в Кёнджу - памятник культуры периода корейского государства Силла (57–935 годы). В гробнице при раскопках были обнаружены свыше 11,5 тысячи фрагментов останков разных правителей и аристократов Силлы, а также их украшений.