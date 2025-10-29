МИД Швеции хочет оплатить активами России поставки истребителей Украине

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард заявила, что поставки современных шведских истребители Gripen на Украину могут быть частично оплачены за счет замороженных российских активов, при этом в Москве уже заявляли, что РФ будет преследовать по закону всех, кто окажется причастен к возможной конфискации этих замороженных в Европе средств.