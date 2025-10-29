МИД Швеции хочет оплатить активами России поставки истребителей Украине

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард заявила, что поставки современных шведских истребители Gripen на Украину могут быть частично оплачены за счет замороженных российских активов, при этом в Москве уже заявляли, что РФ будет преследовать по закону всех, кто окажется причастен к возможной конфискации этих замороженных в Европе средств.
Премьер Швеции Ульф Кристерссон и Владимир Зеленский 22 октября подписали письмо о намерениях, открывающее путь к продаже шведских истребителей Gripen E Украине. По словам шведского премьера, речь идет о 100-150 самолетах, поставка первой партии возможна через три года.
"Я думаю, что может быть несколько способов финансирования, и, вероятно, нам придется комбинировать разные методы. Но я считаю, что замороженные активы (России - ред.) должны быть частью этого", - сказала Стенергард на пресс-конференции в Стокгольме.
В посольстве России в Стокгольме 23 октября прокомментировали планы королевства поставить Украине многоцелевые истребители Gripen E, заявив, что Швеции не привыкать к "нечистоплотным" сделкам: достаточно вспомнить поставки стратегической продукции из формально нейтральной Швеции в фашистскую Германию. В посольстве добавили, что Швеция неизменно выступает в авангарде сторонников накачивания киевского режима вооружениями и наращивания антироссийских санкций.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Jas Gripen E компании Saab - последняя модификация истребителя, принятого Швецией на вооружение в 1996 году. Первый полет прототипа этой модификации состоялся в 2019 году. Военно-воздушные силы Швеции на данный момент получили один из 60 заказанных Gripen E.