МИД Швеции хочет оплатить активами России поставки истребителей Украине - РИА Новости, 29.10.2025
17:12 29.10.2025
https://ria.ru/20251029/shvetsiya-2051571381.html
МИД Швеции хочет оплатить активами России поставки истребителей Украине
МИД Швеции хочет оплатить активами России поставки истребителей Украине - РИА Новости, 29.10.2025
МИД Швеции хочет оплатить активами России поставки истребителей Украине
Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард заявила, что поставки современных шведских истребители Gripen на Украину могут быть частично оплачены за РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T17:12:00+03:00
2025-10-29T17:12:00+03:00
в мире
швеция
украина
россия
ульф кристерссон
владимир зеленский
нато
швеция
украина
россия
в мире, швеция, украина, россия, ульф кристерссон, владимир зеленский, нато
В мире, Швеция, Украина, Россия, Ульф Кристерссон, Владимир Зеленский, НАТО
МИД Швеции хочет оплатить активами России поставки истребителей Украине

Стенергард: Швеция хочет оплатить активами РФ поставки истребителей Украине

© iStock.com / EvrenKalinbacakЗдание Министерства иностранных дел Швеции
Здание Министерства иностранных дел Швеции - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© iStock.com / EvrenKalinbacak
Здание Министерства иностранных дел Швеции. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард заявила, что поставки современных шведских истребители Gripen на Украину могут быть частично оплачены за счет замороженных российских активов, при этом в Москве уже заявляли, что РФ будет преследовать по закону всех, кто окажется причастен к возможной конфискации этих замороженных в Европе средств.
Премьер Швеции Ульф Кристерссон и Владимир Зеленский 22 октября подписали письмо о намерениях, открывающее путь к продаже шведских истребителей Gripen E Украине. По словам шведского премьера, речь идет о 100-150 самолетах, поставка первой партии возможна через три года.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
В Росконгрессе рассказали о рисках конфискации российских активов
Вчера, 01:41
"Я думаю, что может быть несколько способов финансирования, и, вероятно, нам придется комбинировать разные методы. Но я считаю, что замороженные активы (России - ред.) должны быть частью этого", - сказала Стенергард на пресс-конференции в Стокгольме.
В посольстве России в Стокгольме 23 октября прокомментировали планы королевства поставить Украине многоцелевые истребители Gripen E, заявив, что Швеции не привыкать к "нечистоплотным" сделкам: достаточно вспомнить поставки стратегической продукции из формально нейтральной Швеции в фашистскую Германию. В посольстве добавили, что Швеция неизменно выступает в авангарде сторонников накачивания киевского режима вооружениями и наращивания антироссийских санкций.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Jas Gripen E компании Saab - последняя модификация истребителя, принятого Швецией на вооружение в 1996 году. Первый полет прототипа этой модификации состоялся в 2019 году. Военно-воздушные силы Швеции на данный момент получили один из 60 заказанных Gripen E.
Флаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
В ЕК заявили о готовности покрыть нужды Украины за счет активов России
28 октября, 14:53
 
В миреШвецияУкраинаРоссияУльф КристерссонВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
