Директор школы в Азове опровергла сообщения о дискриминации детей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 окт - РИА Новости. Директор средней общеобразовательной школы №17 в Азове Ростовской области Евгения Страмаус заявила РИА Новости, что в ее школе никогда не было табличек, разделявших детей на категории, а утверждения об обратном – клевета.

"Это безобразие какое-то, это клевета полнейшая. Я, как директор 17-й школы, официально заявляю, что таких табличек у нас в столовой не было никогда. И это могу доказать любой видеозаписью любого дня в видеокамерах. У нас есть видеокамеры в столовой, и мы можем любой день открыть и посмотреть", - сказала Страмаус.