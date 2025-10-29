https://ria.ru/20251029/shkola-2051426949.html
Директор школы в Азове опровергла сообщения о дискриминации детей
Директор школы в Азове опровергла сообщения о дискриминации детей - РИА Новости, 29.10.2025
Директор школы в Азове опровергла сообщения о дискриминации детей
Директор средней общеобразовательной школы №17 в Азове Ростовской области Евгения Страмаус заявила РИА Новости, что в ее школе никогда не было табличек,... РИА Новости, 29.10.2025
Директор школы в Азове опровергла сообщения о дискриминации детей
Директор школы №17 в Азове опровергла дискриминацию детей в столовой
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 окт - РИА Новости. Директор средней общеобразовательной школы №17 в Азове Ростовской области Евгения Страмаус заявила РИА Новости, что в ее школе никогда не было табличек, разделявших детей на категории, а утверждения об обратном – клевета.
Во вторник в ряде СМИ и соцсетях появились сообщения, что в столовых школ №17 и №11 в Азове
на столах стоят таблички "малоимущие" и "СВО" и детей участников спецоперации якобы кормят лучше. Ростовский губернатор Юрий Слюсарь
заявил, что в школах такого быть не должно, это "очевидная и грубейшая дискриминация", директору одной из школ объявлен выговор.
"Это безобразие какое-то, это клевета полнейшая. Я, как директор 17-й школы, официально заявляю, что таких табличек у нас в столовой не было никогда. И это могу доказать любой видеозаписью любого дня в видеокамерах. У нас есть видеокамеры в столовой, и мы можем любой день открыть и посмотреть", - сказала Страмаус.
Собеседница подчеркнула, что такие таблички, которые разделяют детей по категориям, недопустимы в школе.
Прокуратура Ростовской области
ранее начала проверку информации о размещении таких табличек в столовой в одной из школ Азова.