Около 500 парламентариев соберутся в декабре на III Съезд депутатов Якутии

ЯКУТСК, 29 окт – РИА Новости. Около 500 парламентариев представительных органов муниципальных образований республики соберутся в декабре на III Съезд депутатов Якутии, сообщает пресс-служба Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

"Шестнадцатого и 17 декабря текущего года пройдет III Съезд депутатов представительных органов муниципальных образований Республики Саха (Якутия). Его участниками станут около 500 парламентариев из всех улусов и наслегов", - анонсирует парламент.

Отмечается, что Съезд служит открытой площадкой для обсуждения широкого круга организационных, законодательных вопросов местного самоуправления, намечает пути повышения эффективности работы представительных органов власти, совершенствования федерального законодательства, качества региональных и муниципальных нормативных правовых актов.

Для участников подготовлена насыщенная образовательная программа - тренинги, семинары и сессии. Также в рамках съезда состоится форум "Муниципалитеты 2.0: ИИ как драйвер развития территорий". Организаторы проведут круглые столы, где депутаты обсудят проблемы на местах и внесут свои предложения по законопроекту Якутии о местном самоуправлении.

Молодежный парламент при Госсобрании Якутии проведет для делегатов съезда практический семинар по разработке нормотворческих инициатив и технологии развития человеческого капитала. Также состоится совместное заседание Молодежного парламента и Совета молодых депутатов при Ил Тумэн.

Пленарное заседание съезда запланировано 17 декабря.