Около 500 парламентариев соберутся в декабре на III Съезд депутатов Якутии - РИА Новости, 29.10.2025
Республика Саха (Якутия)
 
10:21 29.10.2025
Около 500 парламентариев соберутся в декабре на III Съезд депутатов Якутии
Около 500 парламентариев представительных органов муниципальных образований республики соберутся в декабре на III Съезд депутатов Якутии
2025
Около 500 парламентариев соберутся в декабре на III Съезд депутатов Якутии

В декабре состоится III Съезд депутатов муниципальных образований Якутии

© Фото : Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)Здание Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)
Здание Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). Архивное фото
ЯКУТСК, 29 окт – РИА Новости. Около 500 парламентариев представительных органов муниципальных образований республики соберутся в декабре на III Съезд депутатов Якутии, сообщает пресс-служба Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).
"Шестнадцатого и 17 декабря текущего года пройдет III Съезд депутатов представительных органов муниципальных образований Республики Саха (Якутия). Его участниками станут около 500 парламентариев из всех улусов и наслегов", - анонсирует парламент.
Отмечается, что Съезд служит открытой площадкой для обсуждения широкого круга организационных, законодательных вопросов местного самоуправления, намечает пути повышения эффективности работы представительных органов власти, совершенствования федерального законодательства, качества региональных и муниципальных нормативных правовых актов.
Для участников подготовлена насыщенная образовательная программа - тренинги, семинары и сессии. Также в рамках съезда состоится форум "Муниципалитеты 2.0: ИИ как драйвер развития территорий". Организаторы проведут круглые столы, где депутаты обсудят проблемы на местах и внесут свои предложения по законопроекту Якутии о местном самоуправлении.
Молодежный парламент при Госсобрании Якутии проведет для делегатов съезда практический семинар по разработке нормотворческих инициатив и технологии развития человеческого капитала. Также состоится совместное заседание Молодежного парламента и Совета молодых депутатов при Ил Тумэн.
Пленарное заседание съезда запланировано 17 декабря.
Предыдущие съезды депутатов в Якутии Ил Тумэн провел в 2017 и 2023 годы с участием более 500 делегатов из 445 муниципальных образований республики, представителей общественных организаций, ученых, экспертов в области местного самоуправления.
В Якутии приняли поправки в конституцию республики
22 октября, 08:08
 
Республика Саха (Якутия)ДепутатыЯкутск
 
 
