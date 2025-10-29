Российские решения продолжают получать сертификаты "Сделано в России"

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. В условиях активного роста российского несырьевого экспорта на международные рынки, отечественные компании демонстрируют не только амбиции, но и высокое качество своих продуктов и решений. Подтверждением этому служит растущая популярность национального бренда "Сделано в России", который становится узнаваемым знаком конкурентоспособности за рубежом, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).

"Недавно сразу три инновационные российские компании — московская SmartEngines, саратовский производитель экоудобрений "ГринДар" и подмосковная "Праймлаб" — получили заветные сертификаты, открывающие им новые пути для экспансии на мировые рынки", - говорится в сообщении.

Московская компания Smart Engines (ООО "Смарт Энджинс Сервис"), специализирующаяся на разработке искусственного интеллекта для распознавания документов, получила сертификаты "Сделано в России" для своих ключевых программных продуктов. Все программные продукты полностью российские, не содержат иностранных компонентов и включены в Единый реестр российского ПО Минцифры РФ, что подтверждает их технологический суверенитет.

Технологии Smart Engines уже широко применяются в России, обеспечивая работу международных аэропортов "Шереметьево", "Внуково" и "Кольцово", а также РЖД и ФНС России. Решения компании интегрированы в системы крупнейших российских банков, включая ВТБ, Альфа-Банк, Т-Банк и Совкомбанк. В 2024 году половина всех платежей по QR-кодам в стране была обеспечена банками с использованием их программного решения.

Smart Engines активно развивает международное присутствие с 2016 года, поставляя свои технологии в Армению, Беларусь, Казахстан, ОАЭ и Турцию. В планах компании — расширение на рынки Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и региона MENA, где наблюдается рост интереса к российским финтех-решениям и технологиям распознавания арабского языка. Конечными пользователями решений являются более 275 миллионов человек по всему миру.

"Мы видим большие перспективы в сотрудничестве с компаниями стран Латинской Америки, так как этот регион демонстрирует динамичный рост в финтехе и автоматизации банковского обслуживания. Также мы внимательно следим за регионом MENA, где наш продукт для распознавания арабского языка показывает серьезные результаты, и присматриваемся к Юго-Восточной Азии из-за интересной специфики письменности", — отметил генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук Владимир Арлазаров.

Сертификатом "Сделано в России" также отмечена саратовская компания ООО "ГринДар", производитель технологий переработки органических отходов. Ее экоудобрения, способствующие устойчивому развитию сельского хозяйства, будут применяться в ОАЭ и Иордании для выращивания клубники, демонстрируя востребованность российских экологичных технологий. При содействии регионального центра поддержки экспорта, компания активно развивает международное направление, реализуя проекты на территории России и работая на рынках Ближнего Востока и Центральной Азии.

Список компаний, поднимающих престиж российского экспорта, пополнила и ООО "Праймлаб" из подмосковных Мытищ, получившая сертификат "Сделано в России" на свою линейку высокотехнологичного лабораторного оборудования. Сертификация охватила ключевые продукты компании – магнитные и верхнеприводные мешалки, химически стойкие лабораторные насосы и термостаты, используемые в проектах по созданию новых лекарств и композитных материалов.

Продукция "Праймлаб" была представлена президенту РФ Владимиру Путину на III Конгрессе молодых ученых.

"Значок "Сделано в России" для нас — это как знак качества для покупателя. Он сразу выделяет нас из ряда предложений и говорит: "это серьезный продукт", — подчеркнул генеральный директор Григорий Скворцов.

Экспортная деятельность "Праймлаб" началась в 2021 году с поставок в Казахстан, за которыми последовала Беларусь. Компания использует стратегию поэтапного расширения, планируя выход на перспективные рынки стран БРИКС. До сотрудничества с РЭЦ, основным вызовом был поиск надежных дистрибьюторов за рубежом. "РЭЦ — это уверенность, что твой груз дойдет, контракт заключат, а в проблемной ситуации помогут советом", — отметил Скворцов.

Сертификат "Сделано в России" становится не просто знаком качества, но и мощным инструментом продвижения на международных рынках. Для получения этого бесплатного сертификата компании достаточно подать заявку на сайте РЭЦ с необходимыми документами, подтверждая высокие стандарты и уровень продукции, разработанной и произведенной на территории Российской Федерации. Узнать больше о программе и условиях получения сертификата можно на сайте РЭЦ.