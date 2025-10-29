Рейтинг@Mail.ru
Российские решения продолжают получать сертификаты "Сделано в России" - РИА Новости, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:17 29.10.2025
https://ria.ru/20251029/sertifikat-2051608452.html
Российские решения продолжают получать сертификаты "Сделано в России"
Российские решения продолжают получать сертификаты "Сделано в России" - РИА Новости, 29.10.2025
Российские решения продолжают получать сертификаты "Сделано в России"
В условиях активного роста российского несырьевого экспорта на международные рынки, отечественные компании демонстрируют не только амбиции, но и высокое... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T18:17:00+03:00
2025-10-29T18:17:00+03:00
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024220933_0:147:3117:1900_1920x0_80_0_0_7a2c421a8110f303b1dc4e9736734428.jpg
https://ria.ru/20251029/programma-2051542801.html
https://ria.ru/20251028/konferentsiya-2051229809.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024220933_194:0:2923:2047_1920x0_80_0_0_04b8f727b72c730b9f1bef32ee00f118.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика
Экономика
Российские решения продолжают получать сертификаты "Сделано в России"

"Сделано в России" становится узнаваемым знаком конкурентоспособности за рубежом

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛоготип Международного экспортного форума "Сделано в России"
Логотип Международного экспортного форума Сделано в России - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Логотип Международного экспортного форума "Сделано в России". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. В условиях активного роста российского несырьевого экспорта на международные рынки, отечественные компании демонстрируют не только амбиции, но и высокое качество своих продуктов и решений. Подтверждением этому служит растущая популярность национального бренда "Сделано в России", который становится узнаваемым знаком конкурентоспособности за рубежом, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"Недавно сразу три инновационные российские компании — московская SmartEngines, саратовский производитель экоудобрений "ГринДар" и подмосковная "Праймлаб" — получили заветные сертификаты, открывающие им новые пути для экспансии на мировые рынки", - говорится в сообщении.
Логотип Инновационного центра Сколково - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
"Сколково" и МФТИ представили программы поддержки экспорта
Вчера, 16:07
Московская компания Smart Engines (ООО "Смарт Энджинс Сервис"), специализирующаяся на разработке искусственного интеллекта для распознавания документов, получила сертификаты "Сделано в России" для своих ключевых программных продуктов. Все программные продукты полностью российские, не содержат иностранных компонентов и включены в Единый реестр российского ПО Минцифры РФ, что подтверждает их технологический суверенитет.
Технологии Smart Engines уже широко применяются в России, обеспечивая работу международных аэропортов "Шереметьево", "Внуково" и "Кольцово", а также РЖД и ФНС России. Решения компании интегрированы в системы крупнейших российских банков, включая ВТБ, Альфа-Банк, Т-Банк и Совкомбанк. В 2024 году половина всех платежей по QR-кодам в стране была обеспечена банками с использованием их программного решения.
Smart Engines активно развивает международное присутствие с 2016 года, поставляя свои технологии в Армению, Беларусь, Казахстан, ОАЭ и Турцию. В планах компании — расширение на рынки Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и региона MENA, где наблюдается рост интереса к российским финтех-решениям и технологиям распознавания арабского языка. Конечными пользователями решений являются более 275 миллионов человек по всему миру.
"Мы видим большие перспективы в сотрудничестве с компаниями стран Латинской Америки, так как этот регион демонстрирует динамичный рост в финтехе и автоматизации банковского обслуживания. Также мы внимательно следим за регионом MENA, где наш продукт для распознавания арабского языка показывает серьезные результаты, и присматриваемся к Юго-Восточной Азии из-за интересной специфики письменности", — отметил генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук Владимир Арлазаров.
Сертификатом "Сделано в России" также отмечена саратовская компания ООО "ГринДар", производитель технологий переработки органических отходов. Ее экоудобрения, способствующие устойчивому развитию сельского хозяйства, будут применяться в ОАЭ и Иордании для выращивания клубники, демонстрируя востребованность российских экологичных технологий. При содействии регионального центра поддержки экспорта, компания активно развивает международное направление, реализуя проекты на территории России и работая на рынках Ближнего Востока и Центральной Азии.
Список компаний, поднимающих престиж российского экспорта, пополнила и ООО "Праймлаб" из подмосковных Мытищ, получившая сертификат "Сделано в России" на свою линейку высокотехнологичного лабораторного оборудования. Сертификация охватила ключевые продукты компании – магнитные и верхнеприводные мешалки, химически стойкие лабораторные насосы и термостаты, используемые в проектах по созданию новых лекарств и композитных материалов.
Продукция "Праймлаб" была представлена президенту РФ Владимиру Путину на III Конгрессе молодых ученых.
"Значок "Сделано в России" для нас — это как знак качества для покупателя. Он сразу выделяет нас из ряда предложений и говорит: "это серьезный продукт", — подчеркнул генеральный директор Григорий Скворцов.
Экспортная деятельность "Праймлаб" началась в 2021 году с поставок в Казахстан, за которыми последовала Беларусь. Компания использует стратегию поэтапного расширения, планируя выход на перспективные рынки стран БРИКС. До сотрудничества с РЭЦ, основным вызовом был поиск надежных дистрибьюторов за рубежом. "РЭЦ — это уверенность, что твой груз дойдет, контракт заключат, а в проблемной ситуации помогут советом", — отметил Скворцов.
Сертификат "Сделано в России" становится не просто знаком качества, но и мощным инструментом продвижения на международных рынках. Для получения этого бесплатного сертификата компании достаточно подать заявку на сайте РЭЦ с необходимыми документами, подтверждая высокие стандарты и уровень продукции, разработанной и произведенной на территории Российской Федерации. Узнать больше о программе и условиях получения сертификата можно на сайте РЭЦ.
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России", а координирует программу в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" Минпромторг России. Самые актуальные новости об экспорте читайте в Telegram-канале РЭЦ.
Конференция по экспорту Сделано в России. Выбирают в мире - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
В Петербурге открылась конференция "Сделано в России. Выбирают в мире"
28 октября, 16:07
 
Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала