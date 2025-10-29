Рейтинг@Mail.ru
В Сербии несовершеннолетний дзюдоист погиб в ДТП - РИА Новости Спорт, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
23:51 29.10.2025 (обновлено: 01:24 30.10.2025)
https://ria.ru/20251029/serbija-2051670158.html
В Сербии несовершеннолетний дзюдоист погиб в ДТП
В Сербии несовершеннолетний дзюдоист погиб в ДТП - РИА Новости Спорт, 30.10.2025
В Сербии несовершеннолетний дзюдоист погиб в ДТП
Шестнадцатилетний дзюдоист сербского клуба "Партизан" погиб в результате дорожно-транспортного происшествия, сообщается в аккаунте клуба в Instagram*. РИА Новости Спорт, 30.10.2025
2025-10-29T23:51:00+03:00
2025-10-30T01:24:00+03:00
единоборства
происшествия
россия
сербия
спорт
вокруг спорта
дзюдо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155810/46/1558104623_0:96:440:344_1920x0_80_0_0_d5e60caaad4fbf953947f594f7fda6a3.png
/20251022/korova-2049834280.html
россия
сербия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155810/46/1558104623_0:55:440:385_1920x0_80_0_0_8254a77eb4b50cd1193348495f54c725.png
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
происшествия, россия, сербия, спорт, вокруг спорта, дзюдо
Единоборства, Происшествия, Россия, Сербия, Спорт, Вокруг спорта, Дзюдо
В Сербии несовершеннолетний дзюдоист погиб в ДТП

Шестнадцатилетний дзюдоист сербского клуба "Партизан" погиб в ДТП

© ФотоФлаг Сербии
Флаг Сербии - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© Фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Шестнадцатилетний дзюдоист сербского клуба "Партизан" погиб в результате дорожно-транспортного происшествия, сообщается в аккаунте клуба в Instagram*.
По информации Sportal, спортсмены возвращались после соревнований в Азербайджане. В автомобиле находились восемь несовершеннолетних пассажиров в возрасте от 13 до 16 лет, а также водитель 1982 года рождения. Один из спортсменов 2009 года рождения скончался на месте, остальные были госпитализированы.
«
"Клуб дзюдо "Партизан" с безмерной печалью и неверием сообщает, что сегодня ночью произошла тяжелая дорожная авария с участием нашей команды, возвращавшейся с соревнований. К несчастью, один ребенок погиб, а несколько членов команды получили тяжелые травмы. Это невосполнимая утрата, которая глубоко затронула всех членов нашего клуба. Мы выражаем искренние соболезнования семье погибшего ребенка. В это трудное время мы также направляем всю нашу поддержку всем пострадавшим членам нашей команды и их семьям", - говорится в сообщении клуба.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Бразильский футболист въехал в корову на мотоцикле и погиб
22 октября, 14:08
 
ЕдиноборстваПроисшествияРоссияСербияСпортВокруг спортаДзюдо
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    Закончен (П)
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Спартак Москва
    Автомобилист
    1
    1
  • Хоккей
    Перерыв
    ЦСКА
    Лада
    3
    0
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала