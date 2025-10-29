В Сербии несовершеннолетний дзюдоист погиб в ДТП

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Шестнадцатилетний дзюдоист сербского клуба "Партизан" погиб в результате дорожно-транспортного происшествия, сообщается в аккаунте клуба в Instagram*.
По информации Sportal, спортсмены возвращались после соревнований в Азербайджане. В автомобиле находились восемь несовершеннолетних пассажиров в возрасте от 13 до 16 лет, а также водитель 1982 года рождения. Один из спортсменов 2009 года рождения скончался на месте, остальные были госпитализированы.
"Клуб дзюдо "Партизан" с безмерной печалью и неверием сообщает, что сегодня ночью произошла тяжелая дорожная авария с участием нашей команды, возвращавшейся с соревнований. К несчастью, один ребенок погиб, а несколько членов команды получили тяжелые травмы. Это невосполнимая утрата, которая глубоко затронула всех членов нашего клуба. Мы выражаем искренние соболезнования семье погибшего ребенка. В это трудное время мы также направляем всю нашу поддержку всем пострадавшим членам нашей команды и их семьям", - говорится в сообщении клуба.
