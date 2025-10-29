Миронов предложил ввести кредитные каникулы для молодых семей с детьми

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов направил обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением ввести кредитные каникулы без начисления процентов для молодых семей с детьми в возрасте до трёх лет, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Предлагается рассмотреть возможность введения механизма целевых кредитных каникул без начисления процентов для молодых семей, имеющих детей в возрасте до трёх лет", - сообщается в документе.

В беседе с РИА Новости Миронов уточнил, что ключевое условие – снижение среднедушевого дохода семьи более чем на 30% по сравнению с уровнем, предшествовавшим рождению ребёнка.

« "Принятие законопроекта позволит снизить финансовую нагрузку на семьи в период максимальных расходов и минимальных доходов – в то время, когда работает только отец, а мама находится в декретном отпуске и занимается уходом за маленькими детьми", – добавил лидер партии.

По его словам, социологические исследования показывают, что одной из ключевых причин откладывания или отказа от рождения ребёнка является страх россиян перед финансовыми трудностями.