Миронов предложил ввести кредитные каникулы для молодых семей с детьми - РИА Новости, 29.10.2025
01:24 29.10.2025
Миронов предложил ввести кредитные каникулы для молодых семей с детьми
Миронов предложил ввести кредитные каникулы для молодых семей с детьми - РИА Новости, 29.10.2025
Миронов предложил ввести кредитные каникулы для молодых семей с детьми
Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов направил обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением ввести... РИА Новости, 29.10.2025
2025
общество, сергей миронов, справедливая россия
Общество, Сергей Миронов, Справедливая Россия
Миронов предложил ввести кредитные каникулы для молодых семей с детьми

Миронов предложил ввести кредитные каникулы для семей с детьми до трех лет

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов
Председатель партии Справедливая Россия Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов направил обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением ввести кредитные каникулы без начисления процентов для молодых семей с детьми в возрасте до трёх лет, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Предлагается рассмотреть возможность введения механизма целевых кредитных каникул без начисления процентов для молодых семей, имеющих детей в возрасте до трёх лет", - сообщается в документе.
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
Миронов предложил списывать долг по ипотеке семьям при рождении троих детей
5 июля, 15:42
В беседе с РИА Новости Миронов уточнил, что ключевое условие – снижение среднедушевого дохода семьи более чем на 30% по сравнению с уровнем, предшествовавшим рождению ребёнка.
"Принятие законопроекта позволит снизить финансовую нагрузку на семьи в период максимальных расходов и минимальных доходов – в то время, когда работает только отец, а мама находится в декретном отпуске и занимается уходом за маленькими детьми", – добавил лидер партии.
По его словам, социологические исследования показывают, что одной из ключевых причин откладывания или отказа от рождения ребёнка является страх россиян перед финансовыми трудностями.
"Чтобы поддержать наших граждан, "Справедливая Россия" предлагает ввести целевые кредитные каникулы без начисления процентов", – заключил Миронов.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
СРЗП внесет проект о ежегодной индексации социального налогового вычета
17 сентября, 04:20
 
ОбществоСергей МироновСправедливая Россия
 
 
