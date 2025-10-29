В сборной России объяснили невызов вратаря ЦСКА

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости, Андрей Михайлов. Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов в разговоре с РИА Новости заявил, что невключение вратаря ЦСКА Владислава Торопа в расширенный состав национальной команды на ноябрьские товарищеские матчи связано с его малым количеством матчей в основном составе на протяжении длительного периода.
Тренерский штаб сборной России 27 октября обнародовал расширенный состав на ближайший сбор, включив в него 39 игроков. В заявку попали вратари Матвей Сафонов ("Пари Сен-Жермен", Франция), Александр Максименко ("Спартак"), Станислав Агкацев ("Краснодар"), Денис Адамов ("Зенит"), Максим Бориско ("Балтика"), Антон Митрюшкин ("Локомотив"). На следующий день в состав были добавлены нападающие московских "Динамо" и "Локомотива" Константин Тюкавин и Николай Комличенко.
"Чтобы получить вызов в сборную, нужно стабильно хорошо играть в основном составе длительный период времени. Слава пока сыграл всего три матча", - сказал Кафанов.
Тороп в октябре принял участие в трех матчах чемпионата России и двух играх Кубка России, пропустив в них пять мячей. 5 октября в дерби со "Спартаком" он вышел на замену вместо получившего травму Игоря Акинфеева и отыграл на ноль отведенное ему время. Также в его активе сухие матчи против московского "Локомотива" в Кубке России и самарских "Крыльев Советов" в чемпионате страны. Во встрече Российской премьер-лиги (РПЛ) против того же "Локомотива" Тороп допустил ошибку в эпизоде с голом Дмитрия Воробьева с нулевого угла от углового флажка.
В ноябре сборная России под руководством Валерия Карпина проведет встречу против команды Перу 12 ноября на арене санкт-петербургского "Зенита" и сыграет с чилийцами 15 ноября на стадионе "Фишт" в Сочи.
