В сборной России объяснили невызов вратаря ЦСКА

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости, Андрей Михайлов. Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов в разговоре с РИА Новости заявил, что невключение вратаря ЦСКА Владислава Торопа в расширенный состав национальной команды на ноябрьские товарищеские матчи связано с его малым количеством матчей в основном составе на протяжении длительного периода.