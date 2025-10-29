Рейтинг@Mail.ru
В сборной России объяснили невызов вратаря ЦСКА - РИА Новости Спорт, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
12:31 29.10.2025 (обновлено: 13:12 29.10.2025)
https://ria.ru/20251029/sbornaya-2051444967.html
В сборной России объяснили невызов вратаря ЦСКА
В сборной России объяснили невызов вратаря ЦСКА - РИА Новости Спорт, 29.10.2025
В сборной России объяснили невызов вратаря ЦСКА
Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов в разговоре с РИА Новости заявил, что невключение вратаря ЦСКА Владислава Торопа в расширенный состав... РИА Новости Спорт, 29.10.2025
2025-10-29T12:31:00+03:00
2025-10-29T13:12:00+03:00
футбол
спорт
виталий кафанов
владислав тороп
российская премьер-лига (рпл)
пфк цска
сборная россии по футболу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0c/2028749871_0:140:2915:1780_1920x0_80_0_0_4338a9d2a2932f3cc1a2be5cedeb0ffe.jpg
/20251029/akinfeev-2051441102.html
/20251029/futbol-2051400851.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0c/2028749871_184:0:2733:1912_1920x0_80_0_0_f1e6af604dae7da30edee692fa8a5316.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, виталий кафанов, владислав тороп, российская премьер-лига (рпл), пфк цска, сборная россии по футболу
Футбол, Спорт, Виталий Кафанов, Владислав Тороп, Российская премьер-лига (РПЛ), ПФК ЦСКА, Сборная России по футболу
В сборной России объяснили невызов вратаря ЦСКА

Тренер вратарей сборной РФ объяснил невызов Торопа малым числом матчей за ЦСКА

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкВратарь ЦСКА Владислав Тороп
Вратарь ЦСКА Владислав Тороп - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Вратарь ЦСКА Владислав Тороп. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости, Андрей Михайлов. Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов в разговоре с РИА Новости заявил, что невключение вратаря ЦСКА Владислава Торопа в расширенный состав национальной команды на ноябрьские товарищеские матчи связано с его малым количеством матчей в основном составе на протяжении длительного периода.
Тренерский штаб сборной России 27 октября обнародовал расширенный состав на ближайший сбор, включив в него 39 игроков. В заявку попали вратари Матвей Сафонов ("Пари Сен-Жермен", Франция), Александр Максименко ("Спартак"), Станислав Агкацев ("Краснодар"), Денис Адамов ("Зенит"), Максим Бориско ("Балтика"), Антон Митрюшкин ("Локомотив"). На следующий день в состав были добавлены нападающие московских "Динамо" и "Локомотива" Константин Тюкавин и Николай Комличенко.
Игорь Акинфеев - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Крамаренко назвала Акинфеева легендой и любимым футболистом
29 октября, 12:22
«
"Чтобы получить вызов в сборную, нужно стабильно хорошо играть в основном составе длительный период времени. Слава пока сыграл всего три матча", - сказал Кафанов.
Тороп в октябре принял участие в трех матчах чемпионата России и двух играх Кубка России, пропустив в них пять мячей. 5 октября в дерби со "Спартаком" он вышел на замену вместо получившего травму Игоря Акинфеева и отыграл на ноль отведенное ему время. Также в его активе сухие матчи против московского "Локомотива" в Кубке России и самарских "Крыльев Советов" в чемпионате страны. Во встрече Российской премьер-лиги (РПЛ) против того же "Локомотива" Тороп допустил ошибку в эпизоде с голом Дмитрия Воробьева с нулевого угла от углового флажка.
В ноябре сборная России под руководством Валерия Карпина проведет встречу против команды Перу 12 ноября на арене санкт-петербургского "Зенита" и сыграет с чилийцами 15 ноября на стадионе "Фишт" в Сочи.
Свадьба футболиста Алана Дзагоева - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Газзаев призвал дать шанс молодым футболистам
29 октября, 10:37
 
ФутболСпортВиталий КафановВладислав ТоропРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)ПФК ЦСКАСборная России по футболу
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    Закончен (П)
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Спартак Москва
    Автомобилист
    1
    1
  • Хоккей
    Перерыв
    ЦСКА
    Лада
    3
    0
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала