В Саратове арестовали подростка, обвиняемого в покушении на убийство

САРАТОВ, 29 окт - РИА Новости. Суд арестовал 17-летнего подростка, обвиняемого в покушении на убийство женщины в центре Саратова, сообщили в региональном СУСК.
"На основе собранных доказательств следователем следственного отдела по Фрунзенскому району города Саратова регионального СК 17-летнему подростку предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 26.12.2025", - уточнили в следственном управлении.
Во вторник стало известно, что вечером 25 октября 17-летний подросток нанес на проспекте Столыпина в Саратове 35-летней женщине ножевое ранение спины. Её госпитализировали, полицейские задержали нападавшего. Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что по одной из версий мотивом преступления могла быть религиозная ненависть. По факту покушения на убийство было возбуждено уголовное дело.
Муфтий Саратовской области Расим-хазрат Кузяхметов после случившегося выступил с обращением, призвав проявить выдержку и благоразумие. Он выразил сожаление, что причиной нападения могло стать одеяние женщины, которое соответствует традиционному мусульманскому образу.
