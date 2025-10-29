В Саратове арестовали подростка, обвиняемого в покушении на убийство

Во вторник стало известно, что вечером 25 октября 17-летний подросток нанес на проспекте Столыпина в Саратове 35-летней женщине ножевое ранение спины. Её госпитализировали, полицейские задержали нападавшего. Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что по одной из версий мотивом преступления могла быть религиозная ненависть. По факту покушения на убийство было возбуждено уголовное дело.