11:51 29.10.2025
Набиуллина рассказала, сколько россиян установили самозапрет на кредиты
Набиуллина рассказала, сколько россиян установили самозапрет на кредиты

Набиуллина: почти 17 млн россиян оформили самозапрет на кредиты

Денежные купюры и монеты. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Почти 17 миллионов россиян оформили самозапрет на кредиты, механизм оказался очень востребованным, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на заседании Совета Федерации.
"С марта работает механизм самозапретов на кредиты, мы тоже с вами обсуждали. Надо сказать, что механизм оказался очень востребованным. Этой опцией воспользовались уже почти 17 миллионов человек", - сказала она.
По словам главы регулятора, самозапрет – это хорошая страховка. "Но для этого все равно человеку нужно, пусть минимальные, но действия совершить", - уточнила Набиуллина.
Сервис по установлению добровольного самозапрета на кредиты и займы заработал на "Госуслугах" 1 марта. Самозапрет можно установить на все потребительские кредиты и займы. Ограничения могут быть как полными, так и частичными - к примеру, можно запретить только дистанционное оформление займов.
Обслуживание клиентов банка - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Самозапрет на кредиты: суть, как оформить, плюсы и минусы
30 апреля, 11:27
 
Эльвира НабиуллинаРоссияОбщество
 
 
