Набиуллина рассказала, сколько россиян установили самозапрет на кредиты

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Почти 17 миллионов россиян оформили самозапрет на кредиты, механизм оказался очень востребованным, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на заседании Совета Федерации.
"С марта работает механизм самозапретов на кредиты, мы тоже с вами обсуждали. Надо сказать, что механизм оказался очень востребованным. Этой опцией воспользовались уже почти 17 миллионов человек", - сказала она.
По словам главы регулятора, самозапрет – это хорошая страховка. "Но для этого все равно человеку нужно, пусть минимальные, но действия совершить", - уточнила Набиуллина.
Сервис по установлению добровольного самозапрета на кредиты и займы заработал на "Госуслугах" 1 марта. Самозапрет можно установить на все потребительские кредиты и займы. Ограничения могут быть как полными, так и частичными - к примеру, можно запретить только дистанционное оформление займов.
30 апреля, 11:27