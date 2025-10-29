РЖД изменили схему покупки постельного белья к билету онлайн

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Опцию покупки постельного белья при онлайн-оформлении билета в плацкартные вагоны теперь нужно выбирать самостоятельно, сообщили РИА Новости в "Федеральной пассажирской компании".

"С 1 сентября 2025 года с целью исполнения требований Федерального закона от 07.04.2025 № 69-ФЗ "О внесении изменений в статью 16 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" услуга предоставляется при условии самостоятельного проставления соответствующей отметки пассажиром", — рассказали там.

Постельное белье больше не входит в стоимость билета в плацкарт на поезда внутрироссийского сообщения. При оформлении билетов на сайте РЖД или через мобильное приложение пассажиров уведомляют о возможности его покупки в качестве дополнительной услуги. В кассе их об этом информирует кассир.

"В случае, если галочка не была поставлена, а в пути следования белье понадобилось, то его можно приобрести за отдельную плату у проводника", — уточнили в ФПК

Как убедился корреспондент РИА Новости, при оформлении билета в приложении РЖД для iPhone теперь автоматически ставится отметка "отказаться от постельного белья". Чтобы приобрести его сразу, галочку нужно убрать.