Рейтинг@Mail.ru
РЖД изменили схему покупки постельного белья к билету онлайн - РИА Новости, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:03 29.10.2025 (обновлено: 17:27 29.10.2025)
https://ria.ru/20251029/rzhd-2051568044.html
РЖД изменили схему покупки постельного белья к билету онлайн
РЖД изменили схему покупки постельного белья к билету онлайн - РИА Новости, 29.10.2025
РЖД изменили схему покупки постельного белья к билету онлайн
Опцию покупки постельного белья при онлайн-оформлении билета в плацкартные вагоны теперь нужно выбирать самостоятельно, сообщили РИА Новости в "Федеральной... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T17:03:00+03:00
2025-10-29T17:27:00+03:00
общество
федеральная пассажирская компания
ржд
туризм
новости - туризм
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946368402_0:184:2988:1865_1920x0_80_0_0_41a898a2eb6a6b68626a78907b12341a.jpg
https://ria.ru/20240828/rzhd-1968954622.html
https://ria.ru/20251008/vagony-2047099988.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946368402_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_694b5e408c4e7a3a378a1cb0886da1d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, федеральная пассажирская компания, ржд, туризм, новости - туризм, россия
Общество, Федеральная пассажирская компания, РЖД, Туризм, Новости - Туризм, Россия
РЖД изменили схему покупки постельного белья к билету онлайн

РЖД отменили автоматическую покупку постельного белья в плацкартный вагон

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПроводница несет комплекты постельного белья пассажирам
Проводница несет комплекты постельного белья пассажирам - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Проводница несет комплекты постельного белья пассажирам. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Опцию покупки постельного белья при онлайн-оформлении билета в плацкартные вагоны теперь нужно выбирать самостоятельно, сообщили РИА Новости в "Федеральной пассажирской компании".
"С 1 сентября 2025 года с целью исполнения требований Федерального закона от 07.04.2025 № 69-ФЗ "О внесении изменений в статью 16 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" услуга предоставляется при условии самостоятельного проставления соответствующей отметки пассажиром", — рассказали там.
Первый в России беспилотный поезд Ласточка - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
В России впервые запустили беспилотный поезд
28 августа 2024, 13:07
Постельное белье больше не входит в стоимость билета в плацкарт на поезда внутрироссийского сообщения. При оформлении билетов на сайте РЖД или через мобильное приложение пассажиров уведомляют о возможности его покупки в качестве дополнительной услуги. В кассе их об этом информирует кассир.
"В случае, если галочка не была поставлена, а в пути следования белье понадобилось, то его можно приобрести за отдельную плату у проводника", — уточнили в ФПК.
Как убедился корреспондент РИА Новости, при оформлении билета в приложении РЖД для iPhone теперь автоматически ставится отметка "отказаться от постельного белья". Чтобы приобрести его сразу, галочку нужно убрать.
При покупке на сайте нужно поставить галочку напротив графы "оплатить использование постельного белья с постельными принадлежностями". Если опция не отмечена, пользователь получит соответствующее уведомление. Ниже при этом появляются кнопки "добавить постельные принадлежности" или "поеду без постельных принадлежностей".
Модернизированный вагон СВ - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
РЖД запустили новые вагоны СВ с душем и гладильной доской
8 октября, 17:02
 
ОбществоФедеральная пассажирская компанияРЖДТуризмНовости - ТуризмРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала