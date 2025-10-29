https://ria.ru/20251029/rzhd-2051568044.html
РЖД изменили схему покупки постельного белья к билету онлайн
РЖД изменили схему покупки постельного белья к билету онлайн - РИА Новости, 29.10.2025
РЖД изменили схему покупки постельного белья к билету онлайн
Опцию покупки постельного белья при онлайн-оформлении билета в плацкартные вагоны теперь нужно выбирать самостоятельно, сообщили РИА Новости в "Федеральной... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T17:03:00+03:00
2025-10-29T17:03:00+03:00
2025-10-29T17:27:00+03:00
общество
федеральная пассажирская компания
ржд
туризм
новости - туризм
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946368402_0:184:2988:1865_1920x0_80_0_0_41a898a2eb6a6b68626a78907b12341a.jpg
https://ria.ru/20240828/rzhd-1968954622.html
https://ria.ru/20251008/vagony-2047099988.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946368402_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_694b5e408c4e7a3a378a1cb0886da1d5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная пассажирская компания, ржд, туризм, новости - туризм, россия
Общество, Федеральная пассажирская компания, РЖД, Туризм, Новости - Туризм, Россия
РЖД изменили схему покупки постельного белья к билету онлайн
РЖД отменили автоматическую покупку постельного белья в плацкартный вагон
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Опцию покупки постельного белья при онлайн-оформлении билета в плацкартные вагоны теперь нужно выбирать самостоятельно, сообщили РИА Новости в "Федеральной пассажирской компании".
"С 1 сентября 2025 года с целью исполнения требований Федерального закона от 07.04.2025 № 69-ФЗ "О внесении изменений в статью 16 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" услуга предоставляется при условии самостоятельного проставления соответствующей отметки пассажиром", — рассказали там.
Постельное белье больше не входит в стоимость билета в плацкарт на поезда внутрироссийского сообщения. При оформлении билетов на сайте РЖД
или через мобильное приложение пассажиров уведомляют о возможности его покупки в качестве дополнительной услуги. В кассе их об этом информирует кассир.
"В случае, если галочка не была поставлена, а в пути следования белье понадобилось, то его можно приобрести за отдельную плату у проводника", — уточнили в ФПК
.
Как убедился корреспондент РИА Новости, при оформлении билета в приложении РЖД для iPhone теперь автоматически ставится отметка "отказаться от постельного белья". Чтобы приобрести его сразу, галочку нужно убрать.
При покупке на сайте нужно поставить галочку напротив графы "оплатить использование постельного белья с постельными принадлежностями". Если опция не отмечена, пользователь получит соответствующее уведомление. Ниже при этом появляются кнопки "добавить постельные принадлежности" или "поеду без постельных принадлежностей".