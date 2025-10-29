Жителям Румынии стало тяжелее оплачивать коммунальные услуги, показал опрос

КИШИНЕВ, 29 окт - РИА Новости. Жителям Румынии за последние пять лет стало сложнее оплачивать счета за коммунальные услуги, с трудностями сталкиваются 42,2% населения, свидетельствуют данные опроса румынского социологического института INSCOP Research.

Такой же вопрос жителям Румынии социологи задавали и пять лет назад - в июне 2020 года. Тогда трудности с оплатой счетов за коммунальные услуги были всего у 21,5% респондентов. Не испытывали финансовых проблем 78,4% опрошенных, остальные 0,1% не определились.