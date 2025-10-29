Жителям Румынии стало тяжелее оплачивать коммунальные услуги, показал опрос

https://ria.ru/20251029/rumynija-2051621981.html
INSCOP: почти половине населения Румынии тяжело оплачивать коммунальные услуги
КИШИНЕВ, 29 окт - РИА Новости. Жителям Румынии за последние пять лет стало сложнее оплачивать счета за коммунальные услуги, с трудностями сталкиваются 42,2% населения, свидетельствуют данные опроса румынского социологического института INSCOP Research.
Жителей Румынии
попросили ответить на вопрос, испытывают ли они финансовые трудности при оплате коммунальных услуг, 42,2% респондентов признались, что им сложно оплачивать счета, 56,5% опрошенных не видят никаких проблем. Еще 1,3% не смогли ответить на вопрос.
Такой же вопрос жителям Румынии социологи задавали и пять лет назад - в июне 2020 года. Тогда трудности с оплатой счетов за коммунальные услуги были всего у 21,5% респондентов. Не испытывали финансовых проблем 78,4% опрошенных, остальные 0,1% не определились.
Опрос INSCOP проводился с 29 сентября по 7 октября, в нем приняли участие 1 100 граждан Румынии старше 18 лет. Погрешность составляет 2,95%.