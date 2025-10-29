Рейтинг@Mail.ru
Жителям Румынии стало тяжелее оплачивать коммунальные услуги, показал опрос - РИА Новости, 29.10.2025
18:50 29.10.2025
Жителям Румынии стало тяжелее оплачивать коммунальные услуги, показал опрос
Жителям Румынии стало тяжелее оплачивать коммунальные услуги, показал опрос - РИА Новости, 29.10.2025
Жителям Румынии стало тяжелее оплачивать коммунальные услуги, показал опрос
Жителям Румынии за последние пять лет стало сложнее оплачивать счета за коммунальные услуги, с трудностями сталкиваются 42,2% населения, свидетельствуют данные... РИА Новости, 29.10.2025
в мире
румыния
румыния
в мире, румыния
В мире, Румыния
Жителям Румынии стало тяжелее оплачивать коммунальные услуги, показал опрос

INSCOP: почти половине населения Румынии тяжело оплачивать коммунальные услуги

© AP Photo / Vadim Ghirda
Женщина с флагом Румынии
Женщина с флагом Румынии - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Женщина с флагом Румынии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 29 окт - РИА Новости. Жителям Румынии за последние пять лет стало сложнее оплачивать счета за коммунальные услуги, с трудностями сталкиваются 42,2% населения, свидетельствуют данные опроса румынского социологического института INSCOP Research.
Жителей Румынии попросили ответить на вопрос, испытывают ли они финансовые трудности при оплате коммунальных услуг, 42,2% респондентов признались, что им сложно оплачивать счета, 56,5% опрошенных не видят никаких проблем. Еще 1,3% не смогли ответить на вопрос.
Такой же вопрос жителям Румынии социологи задавали и пять лет назад - в июне 2020 года. Тогда трудности с оплатой счетов за коммунальные услуги были всего у 21,5% респондентов. Не испытывали финансовых проблем 78,4% опрошенных, остальные 0,1% не определились.
Опрос INSCOP проводился с 29 сентября по 7 октября, в нем приняли участие 1 100 граждан Румынии старше 18 лет. Погрешность составляет 2,95%.
В мире
Румыния
 
 
