Среди пострадавших во время урагана "Мелисса" на Ямайке россиян нет

МЕХИКО, 29 окт - РИА Новости. Российские граждане не пострадали во время разрушительного урагана "Мелисса" на Ямайке, на острове уже ждут улучшения погодных условий, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии.

"Ямайские чиновники официально сообщили о трёх местных жителях, погибших в ходе подготовительных мероприятий к урагану "Мелисса", более точная цифра жертв стихийного бедствия станет известна в ближайшие дни. Информации о пострадавших среди российских граждан нет", - рассказал РИА Новости пресс-секретарь посольства России Ямайке Константин Пашуто.

Сформировавшийся в Карибском море ураган "Мелисса" прошёл по Ямайке 28 октября с полудня до 15 часов по местному времени и сейчас движется на северо-восток в сторону Кубы . Урагану была присвоена пятая категория по шкале Саффира-Симпсона, устойчивая скорость ветра достигала 300 километров в час.

По словам российского дипломата, основной удар стихии пришёлся на западные районы острова, о серьёзных разрушениях в ямайской столице Кингстоне и его окрестностях информации нет. В настоящий момент ожидается улучшение погодных условий в связи с отдалением циклона от территории Ямайки.

В посольстве в настоящий момент располагают сведениями об около ста россиянах, живущих и работающих на острове, достоверной информации о числе туристов ввиду отсутствия прямого авиасообщения у них нет.