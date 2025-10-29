https://ria.ru/20251029/rossiyane-2051378211.html
Среди пострадавших во время урагана "Мелисса" на Ямайке россиян нет
МЕХИКО, 29 окт - РИА Новости. Российские граждане не пострадали во время разрушительного урагана "Мелисса" на Ямайке, на острове уже ждут улучшения погодных условий, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии.
"Ямайские чиновники официально сообщили о трёх местных жителях, погибших в ходе подготовительных мероприятий к урагану "Мелисса", более точная цифра жертв стихийного бедствия станет известна в ближайшие дни. Информации о пострадавших среди российских граждан нет", - рассказал РИА Новости пресс-секретарь посольства России
в Ямайке
Константин Пашуто.
Сформировавшийся в Карибском море
ураган "Мелисса" прошёл по Ямайке 28 октября с полудня до 15 часов по местному времени и сейчас движется на северо-восток в сторону Кубы
. Урагану была присвоена пятая категория по шкале Саффира-Симпсона, устойчивая скорость ветра достигала 300 километров в час.
По словам российского дипломата, основной удар стихии пришёлся на западные районы острова, о серьёзных разрушениях в ямайской столице Кингстоне
и его окрестностях информации нет. В настоящий момент ожидается улучшение погодных условий в связи с отдалением циклона от территории Ямайки.
В посольстве в настоящий момент располагают сведениями об около ста россиянах, живущих и работающих на острове, достоверной информации о числе туристов ввиду отсутствия прямого авиасообщения у них нет.
Ранее премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс объявил страну зоной бедствия в связи с прохождением урагана "Мелисса" и продлил действие распоряжения о предотвращении завышения цен. По данным властей, сильнейший этого сезона в Атлантике вызвал наводнения и разрушения на западе острова.