Среди пострадавших во время урагана "Мелисса" на Ямайке россиян нет - РИА Новости, 29.10.2025
08:43 29.10.2025 (обновлено: 10:31 29.10.2025)
Среди пострадавших во время урагана "Мелисса" на Ямайке россиян нет
Российские граждане не пострадали во время разрушительного урагана "Мелисса" на Ямайке, на острове уже ждут улучшения погодных условий, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.10.2025
в мире, ямайка, россия, карибское море
В мире, Ямайка, Россия, Карибское море
© AP Photo / Matias DelacroixПоследствия урагана "Мелисса" в Кингстоне. 28 октября 2025
Последствия урагана "Мелисса" в Кингстоне. 28 октября 2025
МЕХИКО, 29 окт - РИА Новости. Российские граждане не пострадали во время разрушительного урагана "Мелисса" на Ямайке, на острове уже ждут улучшения погодных условий, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии.
"Ямайские чиновники официально сообщили о трёх местных жителях, погибших в ходе подготовительных мероприятий к урагану "Мелисса", более точная цифра жертв стихийного бедствия станет известна в ближайшие дни. Информации о пострадавших среди российских граждан нет", - рассказал РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Ямайке Константин Пашуто.
Сформировавшийся в Карибском море ураган "Мелисса" прошёл по Ямайке 28 октября с полудня до 15 часов по местному времени и сейчас движется на северо-восток в сторону Кубы. Урагану была присвоена пятая категория по шкале Саффира-Симпсона, устойчивая скорость ветра достигала 300 километров в час.
По словам российского дипломата, основной удар стихии пришёлся на западные районы острова, о серьёзных разрушениях в ямайской столице Кингстоне и его окрестностях информации нет. В настоящий момент ожидается улучшение погодных условий в связи с отдалением циклона от территории Ямайки.
В посольстве в настоящий момент располагают сведениями об около ста россиянах, живущих и работающих на острове, достоверной информации о числе туристов ввиду отсутствия прямого авиасообщения у них нет.
Ранее премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс объявил страну зоной бедствия в связи с прохождением урагана "Мелисса" и продлил действие распоряжения о предотвращении завышения цен. По данным властей, сильнейший этого сезона в Атлантике вызвал наводнения и разрушения на западе острова.
