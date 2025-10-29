Егор Крид перенес концерты в Омске и Новосибирске

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Исполнитель Егор Крид (Егор Булаткин) сообщил, что принял решение перенести ближайшие концерты в Омске и Новосибирске из-за проблем со здоровьем.
"Мы с командой приняли решение перенести ближайшие концерты - пока что это Омск и Новосибирск, но могут добавляться еще, чтобы я смог хотя бы немного восстановиться и вернуться с новыми силами в бой. Извините за это. Все билеты остаются действительными - никто не потеряет свое место", - написал он в Telegram-канале.
По словам Крида, раньше он всегда старался избегать отмен и переносов концертов, даже болея с высокой температурой. При этом он отметил, что подготовка к стадионным концертам в московских "Лужниках" и Санкт-Петербурге была очень тяжелой и энергозатратной.
"После Москвы у меня было две недели на отдых, и это должен был быть мой первый перерыв от работы за три года, но я снова решил, что мне нужно остаться и лучше заняться чем-то полезным, а не просто "лежать на солнышке", - отметил он.
После Крид сразу же отправился в тур и организм, по его словам, на фоне усталости дал сбой. "После этого концерта (в Балашихе - ред.) я уже прямо немного сдал, и врачи мне сказали: "Егор, вам пора притормозить…". Я расстроен, все вокруг знакомые тоже болеют, время года не щадит" - заключил музыкант.