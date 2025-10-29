https://ria.ru/20251029/rossiya-2051664673.html
В столице Эквадора появится памятник Анне Ахматовой
БУЭНОС-АЙРЕС, 29 окт - РИА Новости. Памятник русской поэтессе Анне Ахматовой появится в столице Эквадора, сообщил РИА Новости выпускник советского вуза, писатель и переводчик Марко Антонио Корнехо.
"Я думаю над открытием барельефов, посвящённых двум поэтессам - Анне Ахматовой
, творчество которой я очень люблю, и Авроре Эстраде - очень интересному эквадорскому автору", - сказал он.
Памятник будет расположен в историческом центре Кито
, рядом с аллеей поэтов и напротив открытого в этом году мемориального комплекса "Диалог культур", посвящённого поэтам Александру Пушкину
и Медардо Анхелю Сильве.
"Почему Ахматова? Потому что на всей аллее поэтов нет ни одного памятника, посвящённого поэтессе, представлены лишь писатели-мужчины. Поэтому несомненно нужен памятник, посвященный женщинам", - сказал Корнехо.
Творчество Эстрады, жившей в первой половине 20 века, было сосредоточено на социальных проблемах, борьбе и роли женщин в жизни и обществе.