22:03 29.10.2025
Медведев поздравил "всех друзей России" с испытанием "Посейдона"

Медведев поздравил всех друзей России с успешным испытанием "Посейдона"

CC BY 4.0 / Минобороны РФ / Подводный аппарат "Посейдон"
Подводный аппарат Посейдон - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
CC BY 4.0 / Минобороны РФ /
Подводный аппарат "Посейдон". Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поздравил "всех друзей" России с успешным испытанием подводного аппарата "Посейдон" с ядерной энергетической установкой, особенно Медведев отметил министра обороны Бельгии Тео Франкена.
РФ во вторник провела испытания подводного аппарата "Посейдон", заявил ранее президент РФ Владимир Путин.
"Поздравляю всех друзей России (и особенно... министра обороны Бельгии) с успешным испытанием подводного аппарата "Посейдон" с ядерной энергетической установкой", - написал Медведев в своем канале на платформе Max.
Океанская многоцелевая система Посейдон - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
"Посейдон" можно рассматривать как оружие Судного дня, заявил Медведев
дополняется ...
 
