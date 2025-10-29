https://ria.ru/20251029/rossiya-2051657008.html
Медведев поздравил "всех друзей России" с испытанием "Посейдона"
Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поздравил "всех друзей" России с успешным испытанием подводного аппарата "Посейдон" с... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T22:03:00+03:00
россия
дмитрий медведев
россия, бельгия, дмитрий медведев, тео франкен, владимир путин, единая россия, в мире
Медведев поздравил "всех друзей России" с испытанием "Посейдона"
