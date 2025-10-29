Анохин: Жители районов Смоленской области получают доступ к связи

"Цифровые технологии открывают новые возможности для развития, образования и комфортной жизни. Постепенное обновление инфраструктуры позволяет обеспечить связью жителей, независимо от того, где они проживают — в большом городе или маленьком поселке", - подчеркнул Анохин.