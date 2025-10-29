Рейтинг@Mail.ru
Анохин: Жители районов Смоленской области получают доступ к связи - РИА Новости, 29.10.2025
21:24 29.10.2025
Анохин: Жители районов Смоленской области получают доступ к связи
Смоленская область, Василий Анохин, Смоленск, Вяземский
Анохин: Жители районов Смоленской области получают доступ к связи

С начала года в Смоленской области установили 17 базовых станций связи

© РИА Новости / Илья Питалев
Виды города Смоленска
Виды города Смоленска - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Виды города Смоленска. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. С начала 2025 года в Смоленской области установили и подключили 17 новых базовых станций связи, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем канале в мессенджере МАХ.
"Жители небольших населенных пунктов региона получают доступ к качественной связи. Ведем эту работу в рамках федерального проекта "Устранение цифрового неравенства 2.0" нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", а также региональной программы", - написал Анохин.
Доступ к современной мобильной связи получили более 3300 человек, проживающих в Велижском, Вяземском, Духовщинском, Кардымовском, Краснинском, Новодугинском, Починковском, Руднянском, Смоленском, Темкинском, Угранском и Ярцевском муниципальных округах. До конца этого года вышки начнут работать еще в 37 населенных пунктах.
По региональной программе в 2025 году обеспечены высокоскоростным интернетом жителей трех населенных пунктов: деревни Никольское Гагаринского муниципального округа, поселка Красный Краснинского муниципального округа и деревни Дуброво Ярцевского муниципального округа.
"Цифровые технологии открывают новые возможности для развития, образования и комфортной жизни. Постепенное обновление инфраструктуры позволяет обеспечить связью жителей, независимо от того, где они проживают — в большом городе или маленьком поселке", - подчеркнул Анохин.
 
Смоленская область
Василий Анохин
Смоленск
Вяземский
 
 
