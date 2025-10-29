Новый стандарт благоустройства пляжей разработают на курортах Кубани

КРАСНОДАР, 29 окт - РИА Новости. Новый стандарт благоустройства пляжей разработают в Краснодарском крае к курортному сезону в 2026 году, рассказали в пресс-службе министерства курортов региона.
Об этом стало известно на совещании краевого минкурортов с предпринимателями.
"Сейчас продолжается разработка индивидуальных эскизов пляжных территорий муниципальных образований. Уже готова концепция пляжей региона, которая включает в себя анализ особенностей курортов края, визуальный облик инфраструктуры, типовые проекты малых архитектурных форм, цветовую гамму оборудования и материалов… В ближайшее время подготовят итоговую концепцию в отношении всех курортных территорий края", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что летом 2025 года на Кубани для гостей региона было организовано 600 пляжных территорий как на Черноморском, так и Азовском побережье. К 2026 году, как прозвучало на совещании, их необходимо привести к новым современным стандартам - в том числе, к единому архитектурному стилю. Инициативы, как отмечается, будут направлены на благоустройство территорий и развитие инфраструктуры для туристов края в 2026 году.
Развитие пляжей к курортному сезону, добавили в пресс-службе, уже запланировано в Анапе, Новороссийске, Сочи, Геленджике, Темрюкском районе и Туапсинском округе.
Приведение кубанских пляжей к единому стандарту, как прокомментировали РИА Новости в пресс-службе администрации края, является важным шагом в повышении общей привлекательности курортов Краснодарского края.
"Кроме того, это поможет в достижении целей национального проекта "Туризм и гостеприимство", увеличив количество турпоездок по территории Кубани. Реализация проекта по единым стандартам позволит не только улучшить внешний облик кубанских курортов, но и укрепить их экономический потенциал, создав новые точки роста для бизнеса", - отметили в пресс-службе краевой администрации.