Новый стандарт благоустройства пляжей разработают на курортах Кубани

КРАСНОДАР, 29 окт - РИА Новости. Новый стандарт благоустройства пляжей разработают в Краснодарском крае к курортному сезону в 2026 году, рассказали в пресс-службе министерства курортов региона.

Об этом стало известно на совещании краевого минкурортов с предпринимателями.

"Сейчас продолжается разработка индивидуальных эскизов пляжных территорий муниципальных образований. Уже готова концепция пляжей региона, которая включает в себя анализ особенностей курортов края, визуальный облик инфраструктуры, типовые проекты малых архитектурных форм, цветовую гамму оборудования и материалов… В ближайшее время подготовят итоговую концепцию в отношении всех курортных территорий края", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что летом 2025 года на Кубани для гостей региона было организовано 600 пляжных территорий как на Черноморском, так и Азовском побережье. К 2026 году, как прозвучало на совещании, их необходимо привести к новым современным стандартам - в том числе, к единому архитектурному стилю. Инициативы, как отмечается, будут направлены на благоустройство территорий и развитие инфраструктуры для туристов края в 2026 году.

Приведение кубанских пляжей к единому стандарту, как прокомментировали РИА Новости в пресс-службе администрации края, является важным шагом в повышении общей привлекательности курортов Краснодарского края