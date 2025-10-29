Темрезов: в столице КЧР около 150 площадок оборудовали новыми контейнерами

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости . В Черкесске за последнее время современными контейнерами оборудовали около 150 площадок, сказал глава Карачаево-Черкесской республики Рашид Темрезов во время прямой линии.

Он также добавил, что в республике объявят конкурс на нового регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Темрезов поручил правительству региона прописать в документации, что к заказчику будут применяться жесткие санкции в случае несвоевременного вывоза мусора.