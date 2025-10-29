Рейтинг@Mail.ru
Темрезов: в столице КЧР около 150 площадок оборудовали новыми контейнерами - РИА Новости, 29.10.2025
Карачаево-Черкесская Республика
 
20:18 29.10.2025 (обновлено: 20:57 29.10.2025)
Темрезов: в столице КЧР около 150 площадок оборудовали новыми контейнерами
Темрезов: в столице КЧР около 150 площадок оборудовали новыми контейнерами - РИА Новости, 29.10.2025
Темрезов: в столице КЧР около 150 площадок оборудовали новыми контейнерами
В Черкесске за последнее время современными контейнерами оборудовали около 150 площадок, сказал глава Карачаево-Черкесской республики Рашид Темрезов во время... РИА Новости, 29.10.2025
черкесск, россия, рашид темрезов
Карачаево-Черкесская Республика, Черкесск, Россия, Рашид Темрезов
Темрезов: в столице КЧР около 150 площадок оборудовали новыми контейнерами

Рашид Темрезов: в Черкесске новыми контейнерами оборудовали около 150 площадок

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов во время прямой линии
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов во время прямой линии - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой Карачаево-Черкесской Республики
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов во время прямой линии
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. В Черкесске за последнее время современными контейнерами оборудовали около 150 площадок, сказал глава Карачаево-Черкесской республики Рашид Темрезов во время прямой линии.
Черкесске около 150 площадок было оборудовано современными контейнерами. Нам нужно обустроить порядка такого же количество площадок современными контейнерами, баками железными обустроить, чтобы добиться 100%-го уровня оснащенности несмотря на план 75% (к концу 2027 года - ред.)", – сказал глава республики.
Темрезов поставил задачу перед правительством и администрациями муниципалитетов: полностью ликвидировать эту проблему в регионе к концу 2027 года.
"Сегодня мы с министерством природных ресурсов РФ и министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства страны, региональными министерствами и администрациями муниципалитетов проводим большую работу. Планируется строительство мусороперерабатывающего завода в Зеленчукском районе", – сказал Темрезов.
Он также добавил, что в республике объявят конкурс на нового регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Темрезов поручил правительству региона прописать в документации, что к заказчику будут применяться жесткие санкции в случае несвоевременного вывоза мусора.
 
