С начала года на Кубани реализовали 102 инвестпроекта, заявил Кондратьев
20:14 29.10.2025
С начала года на Кубани реализовали 102 инвестпроекта, заявил Кондратьев
краснодарский край, вениамин кондратьев, россия
Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Россия
Вид на Краснодар. Архивное фото
КРАСНОДАР, 29 окт - РИА Новости. С начала 2025 года на Кубани реализовали 102 крупных инвестпроекта на 113 миллиардов рублей, объявил на краевом совещании губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"В 2022 году мы создали Агентство по привлечению инвестиций, только сейчас у него в работе 352 инвестпроекта. С начала этого года уже реализовали еще 102, а всего сейчас в крае их реализуют на 4,4 триллиона рублей. Важно понимать, на какой стадии находится каждый из них, в ручном режиме оперативно реагировать на любые сложности – при получении разрешительной документации, подборе земельных участков, получении техусловий, вводе в эксплуатацию", - сказал Кондратьев на совещании, его слова приводит пресс-служба краевой администрации.
Главы муниципалитетов, добавил он, должны проявлять заинтересованность, в ручном режиме сопровождать инвесторов на каждой стадии реализации проекта.
"Только так мы сможем получить результат, к которому стремимся, и инвесторы продолжат выбирать Краснодарский край", - сказал Кондратьев.
Вице-губернатор Александр Руппель сообщил, что в первом полугодии в экономику региона уже привлекли порядка 440 миллиардов рублей. По его словам, это позволяет ожидать по итогам 2025 года не менее 1,2 триллиона рублей.
"Мы поставили на "цифровые рельсы" процессы привлечения и сопровождения инвесторов, реализовали принцип "одного окна", оптимизировали и ускорили многие процессы, создали конкурентную систему преференций. Но в инвестиционной политике остановиться – значит откатиться назад, поэтому система нуждается в регулярной "калибровке". Это касается как мер поддержки, так и механизмов привлечения и сопровождения проектов. Поэтому надо привлекать лучших – тех, кто думает на годы вперед, кто вкладывает в технологии, экологию, людей", - сказал на совещании Руппель, его цитирует пресс-служба.
 
Краснодарский крайВениамин КондратьевРоссия
 
 
