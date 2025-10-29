Россия сегодня провела диалог по технологическому сотрудничеству с АСЕАН

По завершении мероприятий саммита стран АСЕАН в Куала-Лумпуре международная медиагруппа "Россия сегодня" провела на своей площадке в Москве экспертный круглый стол "Россия — АСЕАН: сотрудничество в области инноваций". Мероприятие объединило экспертов по новым технологиям и цифровизации из России, Малайзии, Таиланда, Вьетнама, Филиппин и Камбоджи. В очном формате в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" присутствовали директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев, заместитель директора по международному сотрудничеству АНО "Цифровая экономика" Андрей Филиппов и директор по клиентской работе АО "Российский экспортный центр" Алексей Мудраков. В формате видеомоста присоединились главный операционный директор Малайзийской промышленно-правительственной группы высоких технологий (MIGHT) Ида Семурни Абдулла Али, исполнительный директор Делового Совета Россия-АСЕАН Данияр Акказиев (Россия), генеральный директор Национальной корпорации развития Филиппин Сатурнино Мехия, советник Министерства почты и телекоммуникации Камбоджи Унг Сокудом, старший эксперт по продвижению концепции умного города Агентства по продвижению цифровой экономики Таиланда Нон Аркарапрасерткул, а также цифровой атташе Торгпредства России во Вьетнаме Артем Кореневский. Дискуссию модерировала руководитель проектов дирекции международного сотрудничества медиагруппы "Россия сегодня" Анастасия Алямовская.

Открывая мероприятие, директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев остановился на приоритетах для достижения технологического лидерства. "Одна из целей — это развитие кооперации в наукоемких отраслях. Здесь мы задействуем новый механизм по сотрудничеству особых экономических зон, которые действуют как в нашей стране, так и во многих странах АСЕАН. Сейчас мы готовим большой проект с Ассоциацией кластеров и технопарков России. Мы покажем азиатским партнёрам, какие мы даем льготные режимы, а также попробуем стандартизировать эти льготы со странами АСЕАН, чтобы упростить для бизнеса участие в инвестиционных проектах", —отметил Кондратьев.

Также Кондратьев призвал российские технологические компании активнее подключаться к работе Финансового фонда Диалогового партнерства Россия-АСЕАН, где представители бизнеса могут получить гранты на продвижение своего продукта на рынке стран Юго-Восточной Азии.

О важности освоения новых технологий заявила Ида Семурни Абдулла Али, главный операционный директор Малайзийской промышленно-правительственной группы высоких технологий. По словам эксперта, в Малайзии существует "специальная национальная программа по развитию цифровой экономики, нацеленная на то, чтобы превратить страну в лидера в сфере высоких технологий региона". Эксперт выразила надежду, что "сотрудничество с Россией поможет достижению этой цели, поскольку у наших стран есть общие ценности и задачи".

Исполнительный директор Делового Совета Россия-АСЕАН Данияр Акказиев в своем выступлении также поделился своей точкой зрения о роли сотрудничества России и стран АСЕАН по вопросам безопасности в цифровой среде, развития и внедрения технологий искусственного интеллекта, а также отметил большой потенциал совместной работы в области так называемой креативной экономики: "В сфере креативной экономики у нас есть точки взаимодействия, в частности, в том, что касается создания контента, производства анимации, а также разработки соответствующего программного обеспечения".

Генеральный директор Национальной корпорации развития Филиппин Сатурнино Мехия рассказал о вовлеченности Филиппин в процессы цифровой трансформации, подчеркнув важность технологических обменов в этой сфере: "Принципиально развивать обмен между экспертами. Устанавливая связи между специалистами, мы можем найти тех, кто действительно может помочь нам перейти от теории к практике".

Заместитель директора по международному сотрудничеству АНО "Цифровая экономика" Андрей Филиппов отметил, что "особую роль в наращивании партнерства могут сыграть площадки электронной торговли. Такие платформы дадут возможности местным производителям выходить на глобальные рынки". По мнению эксперта, "очень перспективно внедрять подобные цифровые платформы в различных отраслях экономики".

Советник Министерства почты и телекоммуникаций Камбоджи Унг Сокудом рассказал о мерах, которые предпринимаются в стране для противодействия киберугрозам и защите персональных данных населения. Спикер высказал мнение, что вопросы информационной безопасности возможно решить только в тесном взаимодействии с международными партнерами: "Угроз в мире все больше, и поэтому мы действуем на региональном уровне, что повышает нашу устойчивость перед лицом всех этих трудностей. Камбоджа понимает, что ни одна страна не может в одиночку справиться с этими проблемами".

Алексей Мудраков, директор по клиентской работе АО "Российский экспортный центр", заметил, что для уверенного развития российского IT-сектора "необходимо сохранять конкурентоспособность на уровне мировых лидеров отрасли". Эксперт также обратил внимание на уникальность российского опыта в сфере высоких технологий, пояснив, что "подобных ограничений данной отрасли в масштабах большой страны никогда не действовало, и наша страна получила серьёзные компетенции в вопросах кибербезопасности, искусственного интеллекта, распознавания лиц и объектов".

Старший эксперт по продвижению концепции умного города Агентства по продвижению цифровой экономики Таиланда Нон Аракарапрасерткул выразил уверенность в том, что "жизнь в городе может стать гораздо качественнее при использовании высоких технологий, и в этом отношении в странах Юго-Восточной Азии открываются замечательные возможности".

