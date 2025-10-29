Россия сегодня провела диалог по технологическому сотрудничеству с АСЕАН

По завершении мероприятий саммита стран АСЕАН в Куала-Лумпуре международная медиагруппа "Россия сегодня" провела на своей площадке в Москве экспертный круглый стол "Россия — АСЕАН: сотрудничество в области инноваций". Мероприятие объединило экспертов по новым технологиям и цифровизации из России, Малайзии, Таиланда, Вьетнама, Филиппин и Камбоджи. В очном формате в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" присутствовали директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев, заместитель директора по международному сотрудничеству АНО "Цифровая экономика" Андрей Филиппов и директор по клиентской работе АО "Российский экспортный центр" Алексей Мудраков. В формате видеомоста присоединились главный операционный директор Малайзийской промышленно-правительственной группы высоких технологий (MIGHT) Ида Семурни Абдулла Али, исполнительный директор Делового Совета Россия-АСЕАН Данияр Акказиев (Россия), генеральный директор Национальной корпорации развития Филиппин Сатурнино Мехия, советник Министерства почты и телекоммуникации Камбоджи Унг Сокудом, старший эксперт по продвижению концепции умного города Агентства по продвижению цифровой экономики Таиланда Нон Аркарапрасерткул, а также цифровой атташе Торгпредства России во Вьетнаме Артем Кореневский. Дискуссию модерировала руководитель проектов дирекции международного сотрудничества медиагруппы "Россия сегодня" Анастасия Алямовская.
Открывая мероприятие, директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев остановился на приоритетах для достижения технологического лидерства. "Одна из целей — это развитие кооперации в наукоемких отраслях. Здесь мы задействуем новый механизм по сотрудничеству особых экономических зон, которые действуют как в нашей стране, так и во многих странах АСЕАН. Сейчас мы готовим большой проект с Ассоциацией кластеров и технопарков России. Мы покажем азиатским партнёрам, какие мы даем льготные режимы, а также попробуем стандартизировать эти льготы со странами АСЕАН, чтобы упростить для бизнеса участие в инвестиционных проектах", —отметил Кондратьев.
Также Кондратьев призвал российские технологические компании активнее подключаться к работе Финансового фонда Диалогового партнерства Россия-АСЕАН, где представители бизнеса могут получить гранты на продвижение своего продукта на рынке стран Юго-Восточной Азии.
О важности освоения новых технологий заявила Ида Семурни Абдулла Али, главный операционный директор Малайзийской промышленно-правительственной группы высоких технологий. По словам эксперта, в Малайзии существует "специальная национальная программа по развитию цифровой экономики, нацеленная на то, чтобы превратить страну в лидера в сфере высоких технологий региона". Эксперт выразила надежду, что "сотрудничество с Россией поможет достижению этой цели, поскольку у наших стран есть общие ценности и задачи".
© РИА Новости / Виталий БелоусовГлавный операционный директор Малайзийской промышленно-правительственной группы высоких технологий Ида Семурни Абдулла Али
Исполнительный директор Делового Совета Россия-АСЕАН Данияр Акказиев в своем выступлении также поделился своей точкой зрения о роли сотрудничества России и стран АСЕАН по вопросам безопасности в цифровой среде, развития и внедрения технологий искусственного интеллекта, а также отметил большой потенциал совместной работы в области так называемой креативной экономики: "В сфере креативной экономики у нас есть точки взаимодействия, в частности, в том, что касается создания контента, производства анимации, а также разработки соответствующего программного обеспечения".
Генеральный директор Национальной корпорации развития Филиппин Сатурнино Мехия рассказал о вовлеченности Филиппин в процессы цифровой трансформации, подчеркнув важность технологических обменов в этой сфере: "Принципиально развивать обмен между экспертами. Устанавливая связи между специалистами, мы можем найти тех, кто действительно может помочь нам перейти от теории к практике".
Заместитель директора по международному сотрудничеству АНО "Цифровая экономика" Андрей Филиппов отметил, что "особую роль в наращивании партнерства могут сыграть площадки электронной торговли. Такие платформы дадут возможности местным производителям выходить на глобальные рынки". По мнению эксперта, "очень перспективно внедрять подобные цифровые платформы в различных отраслях экономики".
Советник Министерства почты и телекоммуникаций Камбоджи Унг Сокудом рассказал о мерах, которые предпринимаются в стране для противодействия киберугрозам и защите персональных данных населения. Спикер высказал мнение, что вопросы информационной безопасности возможно решить только в тесном взаимодействии с международными партнерами: "Угроз в мире все больше, и поэтому мы действуем на региональном уровне, что повышает нашу устойчивость перед лицом всех этих трудностей. Камбоджа понимает, что ни одна страна не может в одиночку справиться с этими проблемами".
Алексей Мудраков, директор по клиентской работе АО "Российский экспортный центр", заметил, что для уверенного развития российского IT-сектора "необходимо сохранять конкурентоспособность на уровне мировых лидеров отрасли". Эксперт также обратил внимание на уникальность российского опыта в сфере высоких технологий, пояснив, что "подобных ограничений данной отрасли в масштабах большой страны никогда не действовало, и наша страна получила серьёзные компетенции в вопросах кибербезопасности, искусственного интеллекта, распознавания лиц и объектов".
Старший эксперт по продвижению концепции умного города Агентства по продвижению цифровой экономики Таиланда Нон Аракарапрасерткул выразил уверенность в том, что "жизнь в городе может стать гораздо качественнее при использовании высоких технологий, и в этом отношении в странах Юго-Восточной Азии открываются замечательные возможности".
© РИА Новости / Виталий БелоусовСтарший эксперт по продвижению концепции умного города Агентства по продвижению цифровой экономики Таиланда Нон Аркарапрасерткул
Завершил сессию цифровой атташе торгпредства России во Вьетнаме Артем Кореневский. Он привел конкретные примеры, как российские технологические решения напрямую успешно конкурируют с их западными аналогами на внутреннем рынке Вьетнама.