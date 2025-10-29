Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме прокомментировали испытания аппарата "Посейдон"
17:23 29.10.2025
В Госдуме прокомментировали испытания аппарата "Посейдон"
В Госдуме прокомментировали испытания аппарата "Посейдон"
2025
В Госдуме прокомментировали испытания аппарата "Посейдон"

Картаполов: аппарат «Посейдон» способен выводить из войны целые государства

Подводный аппарат "Посейдон". Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Аппарат "Посейдон" - мощный вид оружия, который способен выводить из войны целые государства, средств противодействия ему нет, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
РФ во вторник провела испытания подводного аппарата "Посейдон", заявил ранее президент России Владимир Путин.
"Это действительно очень мощный вид оружия, который способен выводить из строя или из войны целые государства. Противоядия и средств противодействия против него на сегодняшний день нет", - сказал Картаполов журналистам.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Путин отслеживал информацию об испытаниях "Посейдона", рассказал Песков
Вчера, 17:20
 
РоссияАндрей КартаполовВладимир ПутинГосдума РФОбщество
 
 
