https://ria.ru/20251029/rossiya-2051579153.html
В Госдуме прокомментировали испытания аппарата "Посейдон"
В Госдуме прокомментировали испытания аппарата "Посейдон" - РИА Новости, 29.10.2025
В Госдуме прокомментировали испытания аппарата "Посейдон"
Аппарат "Посейдон" - мощный вид оружия, который способен выводить из войны целые государства, средств противодействия ему нет, заявил председатель комитета... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T17:23:00+03:00
2025-10-29T17:23:00+03:00
2025-10-29T17:24:00+03:00
россия
андрей картаполов
владимир путин
госдума рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575171180_1107:0:1681:323_1920x0_80_0_0_eb663856f2ea27e902946c2b80e2b2d2.jpg
https://ria.ru/20251029/ispytaniya-2051575955.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575171180_1250:0:1681:323_1920x0_80_0_0_bde23a19b1d9e7a39f2a8291f41f7e4a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, андрей картаполов, владимир путин, госдума рф, общество
Россия, Андрей Картаполов, Владимир Путин, Госдума РФ, Общество
В Госдуме прокомментировали испытания аппарата "Посейдон"
Картаполов: аппарат «Посейдон» способен выводить из войны целые государства