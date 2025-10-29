ТРАБЗОН, 29 окт - РИА Новости. Пассажиры парома "Трабзон - Сочи" смогут расплачиваться на борту рублями, заявил РИА Новости представитель компании Liderline в Трабзоне Мустафа Чакыр.

Первый рейс парома был запланирован на вечер среды, но в итоге его перенесли на неделю из-за шторма.

По словам Чакыра, на борту судна есть кафетерий и ресторан-столовая.

"Пассажиры оплачивают услуги на борту парома в удобной им валюте наличными - можно турецкими лирами, можно долларами или рублями - цена будет определяться по актуальному курсу", - сообщил Чакыр.

Время в пути составит порядка 12 часов и зависит от погодных условий.

Отправление первого с 2011 года пассажирского рейса из Трабзона Сочи перенесли на следующую среду, 5 ноября, из-за надвигающегося шторма, сообщил ранее РИА Новости генеральный директор ООО "СВС Шиппинг", член совета директоров, директор по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей (ЧСПП) Сергей Туркменян.

Паромная линия Сочи - Трабзон ( Турция ) – Сочи действовала с 1993 по сентябрь 2011 года. О возобновлении запуска грузопассажирского парома между Сочи и Турцией говорилось еще в 2023 году, когда глава торгово-промышленной палаты провинции Трабзон Эркут Челеби сообщил о планах использовать для этой цели судно SEABRIDGE спустя девять лет перерыва, однако в итоге планы не осуществились.