Пассажиры парома "Трабзон - Сочи" смогут расплачиваться на борту рублями, заявил РИА Новости представитель компании Liderline в Трабзоне Мустафа Чакыр. РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T17:20:00+03:00
2025-10-29T17:20:00+03:00
2025-10-29T17:21:00+03:00
Пассажиры парома "Трабзон — Сочи" смогут расплачиваться на борту рублями
Чакыр: пассажиры парома "Трабзон — Сочи" смогут расплачиваться на борту рублями
ТРАБЗОН, 29 окт - РИА Новости. Пассажиры парома "Трабзон - Сочи" смогут расплачиваться на борту рублями, заявил РИА Новости представитель компании Liderline в Трабзоне Мустафа Чакыр.
Первый рейс парома был запланирован на вечер среды, но в итоге его перенесли на неделю из-за шторма.
По словам Чакыра, на борту судна есть кафетерий и ресторан-столовая.
"Пассажиры оплачивают услуги на борту парома в удобной им валюте наличными - можно турецкими лирами, можно долларами или рублями - цена будет определяться по актуальному курсу", - сообщил Чакыр.
Время в пути составит порядка 12 часов и зависит от погодных условий.
Отправление первого с 2011 года пассажирского рейса из Трабзона
в Сочи
перенесли на следующую среду, 5 ноября, из-за надвигающегося шторма, сообщил ранее РИА Новости генеральный директор ООО "СВС Шиппинг", член совета директоров, директор по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей (ЧСПП) Сергей Туркменян.
Паромная линия Сочи - Трабзон (Турция
) – Сочи действовала с 1993 по сентябрь 2011 года. О возобновлении запуска грузопассажирского парома между Сочи и Турцией говорилось еще в 2023 году, когда глава торгово-промышленной палаты провинции Трабзон Эркут Челеби сообщил о планах использовать для этой цели судно SEABRIDGE спустя девять лет перерыва, однако в итоге планы не осуществились.
Судно SEABRIDGE было построено в Италии
в 1991 году, оно рассчитано на 450 пассажиров, при этом 93 места - самолетные кресла в отдельном зале, остальные - в каютах со всеми удобствами. Судно прошло реновацию в 1991 и в 2024 году. Паром предназначен для перевозки 221 легкового автомобиля. Длина морского транспортного средства – 126 метров, ширина – 18,5 метров, оно имеет 8 палуб, половина из которых пассажирские.