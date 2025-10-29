https://ria.ru/20251029/rossiya-2051569048.html
Отец Илона Маска посоветует своим сыновьям чаще приезжать в Россию
Отец Илона Маска посоветует своим сыновьям чаще приезжать в Россию - РИА Новости, 29.10.2025
Отец Илона Маска посоветует своим сыновьям чаще приезжать в Россию
Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск рассказал, что находится в контакте со своими сыновьями и посоветует им чаще приезжать в Россию. РИА Новости, 29.10.2025
россия
сша
