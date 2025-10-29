Отец Илона Маска посоветует своим сыновьям чаще приезжать в Россию

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск рассказал, что находится в контакте со своими сыновьями и посоветует им чаще приезжать в Россию.

"Я в контакте с ними и скажу, что они должны чаще приезжать сюда", - сказал он журналистам.