Отец Илона Маска посоветует своим сыновьям чаще приезжать в Россию - РИА Новости, 29.10.2025
17:06 29.10.2025
Отец Илона Маска посоветует своим сыновьям чаще приезжать в Россию
Отец Илона Маска посоветует своим сыновьям чаще приезжать в Россию
Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск рассказал, что находится в контакте со своими сыновьями и посоветует им чаще приезжать в Россию. РИА Новости, 29.10.2025
Отец Илона Маска посоветует своим сыновьям чаще приезжать в Россию

Эррол Маск посоветует своим сыновьям чаще приезжать в Россию

Отец Илона Маска Эррол Маск. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск рассказал, что находится в контакте со своими сыновьями и посоветует им чаще приезжать в Россию.
"Я в контакте с ними и скажу, что они должны чаще приезжать сюда", - сказал он журналистам.
Как отметил Эррол Маск, русские и американцы во многом одинаковы и могут быть друзьями. При этом он подчеркнул, что новые антироссийские санкции со стороны США - "безумие".
Отец Илона Маска американский инженер и предприниматель Эррол Маск на встрече со студентами в Иннополисе - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Отец Маска восхитился красотой россиянок
РоссияСШАЭррол МаскИлон МаскВ мире
 
 
