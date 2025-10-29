Сербию пытаются настроить против сотрудничества с Россией, заявила Захарова

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Сербию пытаются настроить против исторически выгодного сотрудничества с Россией, но не показывают ей реальной выгоды от сближения с ЕС, ограничиваясь посулами, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.