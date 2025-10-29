Рейтинг@Mail.ru
Сербию пытаются настроить против сотрудничества с Россией, заявила Захарова - РИА Новости, 29.10.2025
16:24 29.10.2025
https://ria.ru/20251029/rossiya-2051550366.html
Сербию пытаются настроить против сотрудничества с Россией, заявила Захарова
Сербию пытаются настроить против сотрудничества с Россией, заявила Захарова - РИА Новости, 29.10.2025
Сербию пытаются настроить против сотрудничества с Россией, заявила Захарова
Сербию пытаются настроить против исторически выгодного сотрудничества с Россией, но не показывают ей реальной выгоды от сближения с ЕС, ограничиваясь посулами,... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T16:24:00+03:00
2025-10-29T16:24:00+03:00
в мире
сербия
россия
мария захарова
евросоюз
https://ria.ru/20250317/prichina-2005473211.html
сербия
россия
Новости
ru-RU
в мире, сербия, россия, мария захарова, евросоюз
В мире, Сербия, Россия, Мария Захарова, Евросоюз
Сербию пытаются настроить против сотрудничества с Россией, заявила Захарова

Захарова: Сербию пытаются настроить против сотрудничества с Россией

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Сербию пытаются настроить против исторически выгодного сотрудничества с Россией, но не показывают ей реальной выгоды от сближения с ЕС, ограничиваясь посулами, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"С одной стороны, они (сербы - ред.) слышат посулы и обещания о некоем светлом будущем внутри ЕС. С другой стороны, никаких практических шагов по вступлению и по преференциям, которые обещает ЕС, Сербия не видит. И при этом их еще пытаются настроить против России, того сотрудничества, которое всегда обеспечивало Сербии потенциал развития", - сказала она журналистам на полях форума "Диалог о фейках 3.0".
В миреСербияРоссияМария ЗахароваЕвросоюз
 
 
