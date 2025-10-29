https://ria.ru/20251029/rossiya-2051518758.html
Гражданку России, удерживаемую в колл-центре в Мьянме, эвакуировали в КНР
Гражданку России, удерживаемую в колл-центре в Мьянме, эвакуировали в КНР - РИА Новости, 29.10.2025
Гражданку России, удерживаемую в колл-центре в Мьянме, эвакуировали в КНР
Гражданка РФ, незаконно удерживавшаяся в мошенническом колл-центре в Мьянме, при содействии российских дипломатов эвакуирована в Китай для последующего... РИА Новости, 29.10.2025
Гражданку России, удерживаемую в колл-центре в Мьянме, эвакуировали в КНР
Незаконно удерживаемую в колл-центре в Мьянме гражданку РФ эвакуировали в КНР
ПЕКИН, 29 окт – РИА Новости. Гражданка РФ, незаконно удерживавшаяся в мошенническом колл-центре в Мьянме, при содействии российских дипломатов эвакуирована в Китай для последующего возвращения на родину, сообщили в среду в посольстве РФ в Пекине.
"Двадцать девятого октября 2025 года при содействии российских дипломатов наша соотечественница, незаконно удерживаемая в мошенническом колл-центре в Мьянме
, была успешно эвакуирована на территорию Китая
для последующего возвращения на Родину. Ее жизни и здоровью больше ничего не угрожает", - говорится в сообщении в Telegram-канале
дипмиссии.
Отмечается, что "ситуация осложнялась отсутствием у соотечественницы документов, удостоверяющих личность".
"Посольству России
в Китае удалось согласовать с МИД КНР ее беспрепятственный въезд в приграничную с Мьянмой провинцию Юньнань
. Далее консульское сопровождение осуществлялось сотрудниками генконсульства России в Гуанчжоу", - добавили в посольстве.
Кроме того, указали в дипмиссии, "благодаря действиям российской дипмиссии в Мьянме, до момента эвакуации росгражданка в целях безопасности была укрыта в местном миграционном центре".
Возвращение россиянки на Родину запланировано на 30 октября.