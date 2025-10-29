Гражданку России, удерживаемую в колл-центре в Мьянме, эвакуировали в КНР

ПЕКИН, 29 окт – РИА Новости. Гражданка РФ, незаконно удерживавшаяся в мошенническом колл-центре в Мьянме, при содействии российских дипломатов эвакуирована в Китай для последующего возвращения на родину, сообщили в среду в посольстве РФ в Пекине.