29.10.2025

Гражданку России, удерживаемую в колл-центре в Мьянме, эвакуировали в КНР
15:19 29.10.2025
Гражданку России, удерживаемую в колл-центре в Мьянме, эвакуировали в КНР
Гражданка РФ, незаконно удерживавшаяся в мошенническом колл-центре в Мьянме, при содействии российских дипломатов эвакуирована в Китай для последующего... РИА Новости, 29.10.2025
в мире
россия
мьянма
китай
россия
мьянма
китай
Гражданку России, удерживаемую в колл-центре в Мьянме, эвакуировали в КНР

ПЕКИН, 29 окт – РИА Новости. Гражданка РФ, незаконно удерживавшаяся в мошенническом колл-центре в Мьянме, при содействии российских дипломатов эвакуирована в Китай для последующего возвращения на родину, сообщили в среду в посольстве РФ в Пекине.
"Двадцать девятого октября 2025 года при содействии российских дипломатов наша соотечественница, незаконно удерживаемая в мошенническом колл-центре в Мьянме, была успешно эвакуирована на территорию Китая для последующего возвращения на Родину. Ее жизни и здоровью больше ничего не угрожает", - говорится в сообщении в Telegram-канале дипмиссии.
Отмечается, что "ситуация осложнялась отсутствием у соотечественницы документов, удостоверяющих личность".
"Посольству России в Китае удалось согласовать с МИД КНР ее беспрепятственный въезд в приграничную с Мьянмой провинцию Юньнань. Далее консульское сопровождение осуществлялось сотрудниками генконсульства России в Гуанчжоу", - добавили в посольстве.
Кроме того, указали в дипмиссии, "благодаря действиям российской дипмиссии в Мьянме, до момента эвакуации росгражданка в целях безопасности была укрыта в местном миграционном центре".
Возвращение россиянки на Родину запланировано на 30 октября.
Военные на территории мошеннического колл-центра KK Park в поселке Мьявадди, Мьянма - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
В МИД Таиланда рассказали о сбежавших из колл-центра в Мьянме
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
