Рейтинг@Mail.ru
Путин заслушает доклады Патрушева и Мантурова по судостроению - РИА Новости, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:27 29.10.2025 (обновлено: 14:28 29.10.2025)
https://ria.ru/20251029/rossiya-2051495003.html
Путин заслушает доклады Патрушева и Мантурова по судостроению
Путин заслушает доклады Патрушева и Мантурова по судостроению - РИА Новости, 29.10.2025
Путин заслушает доклады Патрушева и Мантурова по судостроению
Президент России Владимир Путин заявил, что хочет заслушать доклады вице-премьеров РФ Дмитрия Патрушев и Дениса Мантурова по вопросам судостроения и судоремонта РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T14:27:00+03:00
2025-10-29T14:28:00+03:00
россия
камчатка
владимир путин
денис мантуров
дмитрий патрушев
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051492809_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_382ae49ed9689ec8a5b7d20b564d3b4c.jpg
https://ria.ru/20251007/rossiya-2046873492.html
россия
камчатка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051492809_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b603004e65955a2b5e86621f4b863412.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, камчатка, владимир путин, денис мантуров, дмитрий патрушев, общество
Россия, Камчатка, Владимир Путин, Денис Мантуров, Дмитрий Патрушев, Общество
Путин заслушает доклады Патрушева и Мантурова по судостроению

Путин заслушает доклады Патрушева и Мантурова по судостроению и судоремонту

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что хочет заслушать доклады вице-премьеров РФ Дмитрия Патрушев и Дениса Мантурова по вопросам судостроения и судоремонта в стране.
"Губернатор Камчатки перечислил ряд вопросов серьезных, ключевых. Мне бы спустя какое-то время хотелось бы послушать отдельно тогда и вице-премьера Мантурова, что касается судостроения и судоремонта, и Патрушева Дмитрия Николаевича как человека, который курирует эту отрасль", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства.
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Патрушев обвинил Запад в сдерживании России в Арктике
7 октября, 16:18
 
РоссияКамчаткаВладимир ПутинДенис МантуровДмитрий ПатрушевОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала