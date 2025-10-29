https://ria.ru/20251029/rossiya-2051495003.html
Путин заслушает доклады Патрушева и Мантурова по судостроению
Путин заслушает доклады Патрушева и Мантурова по судостроению - РИА Новости, 29.10.2025
Путин заслушает доклады Патрушева и Мантурова по судостроению
Президент России Владимир Путин заявил, что хочет заслушать доклады вице-премьеров РФ Дмитрия Патрушев и Дениса Мантурова по вопросам судостроения и судоремонта РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T14:27:00+03:00
2025-10-29T14:27:00+03:00
2025-10-29T14:28:00+03:00
россия
камчатка
владимир путин
денис мантуров
дмитрий патрушев
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051492809_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_382ae49ed9689ec8a5b7d20b564d3b4c.jpg
https://ria.ru/20251007/rossiya-2046873492.html
россия
камчатка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051492809_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b603004e65955a2b5e86621f4b863412.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, камчатка, владимир путин, денис мантуров, дмитрий патрушев, общество
Россия, Камчатка, Владимир Путин, Денис Мантуров, Дмитрий Патрушев, Общество
Путин заслушает доклады Патрушева и Мантурова по судостроению
Путин заслушает доклады Патрушева и Мантурова по судостроению и судоремонту