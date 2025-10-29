Рейтинг@Mail.ru
"Никакого соглашения". В США сделали новое заявление о территориях России - РИА Новости, 29.10.2025
10:58 29.10.2025
"Никакого соглашения". В США сделали новое заявление о территориях России
"Никакого соглашения". В США сделали новое заявление о территориях России - РИА Новости, 29.10.2025
"Никакого соглашения". В США сделали новое заявление о территориях России
Россия не пойдет на мирное соглашение по Украине без гарантий безопасности своих территорий, пишет бывший помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен в... РИА Новости, 29.10.2025
"Никакого соглашения". В США сделали новое заявление о территориях России

Брайен: Россия не согласится на сделку без гарантий безопасности ее территорий

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Россия не пойдет на мирное соглашение по Украине без гарантий безопасности своих территорий, пишет бывший помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен в статье на платформе Substack.
«
"Никакого соглашения не будет, пока Кремль не получит четкие гарантии безопасности своих территорий", — заявил он.
Брайен также напомнил слова главы дипломатии ЕС Каи Каллас о том, что цель Европы в конфликте на Украине заключается в раздроблении России на более мелкие государства.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в сентябре заявлял, что нужно работать над гарантиями безопасности не только для Украины, но и для России.
