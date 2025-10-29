https://ria.ru/20251029/rossiya-2051407379.html
"Никакого соглашения". В США сделали новое заявление о территориях России
"Никакого соглашения". В США сделали новое заявление о территориях России - РИА Новости, 29.10.2025
"Никакого соглашения". В США сделали новое заявление о территориях России
Россия не пойдет на мирное соглашение по Украине без гарантий безопасности своих территорий, пишет бывший помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен
"Никакого соглашения". В США сделали новое заявление о территориях России
Брайен: Россия не согласится на сделку без гарантий безопасности ее территорий