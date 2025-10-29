Больше трети россиян хотят похудеть к Новому году, показало исследование

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Больше трети россиян планируют похудеть к Новому году, при этом основными причинами для этого называют набранные осенью килограммы, желание встретить 2026 год в красивом теле и заранее сбросить вес, чтобы "объедаться" калорийными блюдами на праздниках, говорится в исследовании сервиса доставки правильного питания Grow Food, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"Выяснилось, что большинство россиян не устраивает их тело. У 44% есть проблемы с лишнем весом, 18% признались в ожирении. Просто подкачанное и тем более атлетичное тело имеют 21%, стройных и худых - всего 6%. Также удалось узнать, сколько россиян имеют формы и при этом не считают себя толстыми. Таких оказалось 11%", - говорится в исследовании, в котором приняли участие 1,5 тысячи россиян по всей России

"Планируют похудеть к Новому году 35% опрошенных, то есть только половина из тех, у кого есть формы. Основная причина сбросить вес к праздникам - набранные за осень килограммы. Оказалось, что поправились с приходом холодов 38% россиян. На втором месте - желание встретить 2026 год в красивом теле (32%), на третьем - заранее сбросить вес, чтобы объедаться калорийными блюдами во время новогодних праздников (27%)", - добавляется там.

В то же время в сервисе отмечают, что при выборе диет мнения россиян разделились. Больше 60% респондентов занимаются спортом, потребляют больше белка, сложных углеводов, а также отказываются от сахара и мучного. При этом есть те, кто выбирает и другие способы: например, покупают умные часы или отказываются от майонезных салатов до боя курантов.

"Из тех, кто планирует похудеть к Новому году (35%), уже начали сбрасывать лишние килограммы только треть (29%). 34% сядут на диету за месяц до Нового года, 12% - за несколько недель, 18% - за неделю. 7% россиян будут худеть к Новому году за сутки до праздника", - указывают аналитики.