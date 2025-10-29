Рейтинг@Mail.ru
Больше трети россиян хотят похудеть к Новому году, показало исследование - РИА Новости, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:50 29.10.2025
https://ria.ru/20251029/rossijane-2051367530.html
Больше трети россиян хотят похудеть к Новому году, показало исследование
Больше трети россиян хотят похудеть к Новому году, показало исследование - РИА Новости, 29.10.2025
Больше трети россиян хотят похудеть к Новому году, показало исследование
Больше трети россиян планируют похудеть к Новому году, при этом основными причинами для этого называют набранные осенью килограммы, желание встретить 2026 год в РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T05:50:00+03:00
2025-10-29T05:50:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/02/1963703194_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c2031f371cd163cf127d9bf1ad35b37a.jpg
https://ria.ru/20250320/pokhudenie-2006097487.html
https://ria.ru/20251027/dieta-2050802020.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/02/1963703194_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_799ca66180b705142dd1b80965cd5a97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
Больше трети россиян хотят похудеть к Новому году, показало исследование

Grow Food: больше трети россиян планируют похудеть к Новому году

© iStock.com / Panupong PiewklengДевушка на диете
Девушка на диете - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© iStock.com / Panupong Piewkleng
Девушка на диете . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Больше трети россиян планируют похудеть к Новому году, при этом основными причинами для этого называют набранные осенью килограммы, желание встретить 2026 год в красивом теле и заранее сбросить вес, чтобы "объедаться" калорийными блюдами на праздниках, говорится в исследовании сервиса доставки правильного питания Grow Food, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Выяснилось, что большинство россиян не устраивает их тело. У 44% есть проблемы с лишнем весом, 18% признались в ожирении. Просто подкачанное и тем более атлетичное тело имеют 21%, стройных и худых - всего 6%. Также удалось узнать, сколько россиян имеют формы и при этом не считают себя толстыми. Таких оказалось 11%", - говорится в исследовании, в котором приняли участие 1,5 тысячи россиян по всей России.
Модель щитовидной железы в кабинете у эндокринолога - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Врач назвала правила для похудения к лету
20 марта, 03:15
"Планируют похудеть к Новому году 35% опрошенных, то есть только половина из тех, у кого есть формы. Основная причина сбросить вес к праздникам - набранные за осень килограммы. Оказалось, что поправились с приходом холодов 38% россиян. На втором месте - желание встретить 2026 год в красивом теле (32%), на третьем - заранее сбросить вес, чтобы объедаться калорийными блюдами во время новогодних праздников (27%)", - добавляется там.
В то же время в сервисе отмечают, что при выборе диет мнения россиян разделились. Больше 60% респондентов занимаются спортом, потребляют больше белка, сложных углеводов, а также отказываются от сахара и мучного. При этом есть те, кто выбирает и другие способы: например, покупают умные часы или отказываются от майонезных салатов до боя курантов.
"Из тех, кто планирует похудеть к Новому году (35%), уже начали сбрасывать лишние килограммы только треть (29%). 34% сядут на диету за месяц до Нового года, 12% - за несколько недель, 18% - за неделю. 7% россиян будут худеть к Новому году за сутки до праздника", - указывают аналитики.
По их словам, в качестве награды за сброшенные килограммы перед Новым годом 79% россиян досыта наедятся майонезными салатами, еще 13% заведут новый роман на праздники, а 8% выложат фото в новой форме в своих соцсетях.
Белковая диета - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Нутрициолог рассказала о последствиях низкокалорийных диет
27 октября, 03:35
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала