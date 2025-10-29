https://ria.ru/20251029/rossija-2051592248.html
Песков прокомментировал недавние заявления Прибалтики и Польши
Песков прокомментировал недавние заявления Прибалтики и Польши - РИА Новости, 29.10.2025
Песков прокомментировал недавние заявления Прибалтики и Польши
Россия и Белоруссия вряд ли смогут "буквально завтра" ощутить себя в полной безопасности на фоне заявлений из Европы, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 29.10.2025
Песков прокомментировал недавние заявления Прибалтики и Польши
Песков: РФ и Белоруссия вряд ли будут чувствовать себя в безопасности уже завтра
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россия и Белоруссия вряд ли смогут "буквально завтра" ощутить себя в полной безопасности на фоне заявлений из Европы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Я не думаю, что и мы, и наши друзья из Белоруссии, наши союзники в Белоруссии, могут вот буквально завтра ощутить себя в полной безопасности. Для этого достаточно один день послушать заявления, которые идут из столиц Прибалтики, из Польши, из Парижа, из Лондона, и тогда все становится ясным", - сказал Песков журналистам.