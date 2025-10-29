В России построят 15 объектов генерации на 3,2 ГВт

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Правительственная комиссия по вопросам развития электроэнергетики обсудила проекты строительства 15 объектов генерации на 3,2 ГВт на юге России, в Москве и Московской области для обеспечения растущего спроса на электроэнергию, сообщил кабмин по итогам заседания комиссии.