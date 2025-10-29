В России построят 15 объектов генерации на 3,2 ГВт

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Правительственная комиссия по вопросам развития электроэнергетики обсудила проекты строительства 15 объектов генерации на 3,2 ГВт на юге России, в Москве и Московской области для обеспечения растущего спроса на электроэнергию, сообщил кабмин по итогам заседания комиссии.
"В ходе совещания стороны обсудили перспективные решения по сооружению новых энергетических объектов на юге России, а также на территории Москвы и Московской области, в том числе серию теплоэлектростанций, которые должны обеспечить растущие потребности данных субъектов в электроэнергии. Всего планируется строительство 15 генерирующих единиц общей мощностью 3,2 тысяч МВт", - говорится в сообщении.
Были рассмотрены технические требования к планируемым ТЭС, вопросы модернизации уже имеющихся объектов и электросетей при помощи новых технологических решений для увеличения выработки электроэнергии, добавили в кабмине.
