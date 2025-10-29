Рейтинг@Mail.ru
15:08 29.10.2025 (обновлено: 22:36 29.10.2025)
Путин рассказал, где Россия может применить технологии "Буревестника"
Путин рассказал, где Россия может применить технологии "Буревестника"
Россия сможет применить ядерные технологии, использованные в "Буревестнике", и в народном хозяйстве, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.10.2025
безопасность, россия, москва, владимир путин
Безопасность, Россия, Москва, Владимир Путин
Путин рассказал, где Россия может применить технологии "Буревестника"

Путин: РФ может применить ядерные технологии "Буревестника" в народном хозяйстве

© РИА Новости / POOL
Владимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Россия сможет применить ядерные технологии, использованные в "Буревестнике", и в народном хозяйстве, сообщил президент России Владимир Путин.
В среду Путин посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П. В. Мандрыка в Москве и встретился с участниками СВО, которые проходят там лечение.
"Совсем недавно была испытана новая, новейшая ракета, не ограниченная в дальности, с ядерной двигательной установкой ("Буревестник"). Она имеет, безусловно, преимущество. Мы можем гордиться достижением наших ученых, специалистов, инженеров, рабочих, которые все это делают. <…> И в народном хозяйстве мы сможем это применять, сможем применять в будущем при решении проблем с энергообеспеченностью в Арктике", — сказал Путин.
Сергей Лавров выступает на III Минской международной конференции по евразийской безопасности - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
"Все притихли". Лавров рассказал об откликах на испытание "Буревестника"
28 октября, 13:59
28 октября, 13:59
 
