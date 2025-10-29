https://ria.ru/20251029/rossija-2051514666.html
Путин рассказал, где Россия может применить технологии "Буревестника"
Путин рассказал, где Россия может применить технологии "Буревестника" - РИА Новости, 29.10.2025
Путин рассказал, где Россия может применить технологии "Буревестника"
Россия сможет применить ядерные технологии, использованные в "Буревестнике", и в народном хозяйстве, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.10.2025
Путин: РФ может применить ядерные технологии "Буревестника" в народном хозяйстве
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Россия сможет применить ядерные технологии, использованные в "Буревестнике", и в народном хозяйстве, сообщил президент России Владимир Путин.
В среду Путин
посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П. В. Мандрыка в Москве
и встретился с участниками СВО, которые проходят там лечение.
"Совсем недавно была испытана новая, новейшая ракета, не ограниченная в дальности, с ядерной двигательной установкой ("Буревестник"). Она имеет, безусловно, преимущество. Мы можем гордиться достижением наших ученых, специалистов, инженеров, рабочих, которые все это делают. <…> И в народном хозяйстве мы сможем это применять, сможем применять в будущем при решении проблем с энергообеспеченностью в Арктике", — сказал Путин.