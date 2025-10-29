Путин рассказал, где Россия может применить технологии "Буревестника"

"Совсем недавно была испытана новая, новейшая ракета, не ограниченная в дальности, с ядерной двигательной установкой ("Буревестник"). Она имеет, безусловно, преимущество. Мы можем гордиться достижением наших ученых, специалистов, инженеров, рабочих, которые все это делают. <…> И в народном хозяйстве мы сможем это применять, сможем применять в будущем при решении проблем с энергообеспеченностью в Арктике", — сказал Путин.