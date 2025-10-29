https://ria.ru/20251029/rossija-2051509752.html
Россия готова пустить журналистов в зону окружения противника, заявил Путин
Россия готова пустить в зону окружения противника журналистов, вопрос - готова ли к этому украинская сторона, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.10.2025
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россия готова пустить в зону окружения противника журналистов, вопрос - готова ли к этому украинская сторона, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин
в среду посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка в Москве
. Глава государства встретился с участниками СВО, которые проходят лечение в госпитале.
"Мы готовы делать все так, как я сейчас говорю, вопрос только в том, готова ли к этому украинская сторона", - отметил Путин, говоря о возможности пустить СМИ, в том числе украинские и зарубежные, в зоны окружения противника.