Губернатор Рио-де-Жанейро оценил операцию полиции против банды в фавелах
18:31 29.10.2025
Губернатор Рио-де-Жанейро оценил операцию полиции против банды в фавелах
Губернатор Рио-де-Жанейро оценил операцию полиции против банды в фавелах
в мире
рио-де-жанейро (город)
бразилия
рио-де-жанейро (город)
бразилия
в мире, рио-де-жанейро (город), бразилия
В мире, Рио-де-Жанейро (город), Бразилия
Губернатор Рио-де-Жанейро оценил операцию полиции против банды в фавелах

© AP Photo / Silvia IzquierdoПолицейская операция против банды Comando Vermelho в северной части Рио-де-Жанейро
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 окт - РИА Новости. Губернатор штата Рио-де-Жанейро Клаудиу Кастро на фоне гибели десятков людей при операции полиции в фавелах, заявил, что считает действия правоохранителей успешными.
"Операция была удачной, среди жертв у нас были только полицейские", - сказал он журналистам.
По данным СМИ, число жертв спецоперации выросло до 130, по официальным данным, погибли 64 человека.
Число жертв операции против банды в Бразилии может вырасти, пишут СМИ
