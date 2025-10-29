Полицейская операция против банды Comando Vermelho в северной части Рио-де-Жанейро

Губернатор Рио-де-Жанейро оценил операцию полиции против банды в фавелах

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 окт - РИА Новости. Губернатор штата Рио-де-Жанейро Клаудиу Кастро на фоне гибели десятков людей при операции полиции в фавелах, заявил, что считает действия правоохранителей успешными.

"Операция была удачной, среди жертв у нас были только полицейские", - сказал он журналистам.