https://ria.ru/20251029/rio-de-zhaneyro-2051616458.html
Губернатор Рио-де-Жанейро оценил операцию полиции против банды в фавелах
Губернатор Рио-де-Жанейро оценил операцию полиции против банды в фавелах - РИА Новости, 29.10.2025
Губернатор Рио-де-Жанейро оценил операцию полиции против банды в фавелах
Губернатор штата Рио-де-Жанейро Клаудиу Кастро на фоне гибели десятков людей при операции полиции в фавелах, заявил, что считает действия правоохранителей... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T18:31:00+03:00
2025-10-29T18:31:00+03:00
2025-10-29T18:31:00+03:00
в мире
рио-де-жанейро (город)
бразилия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051398557_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_13dd237ed8ae3c967401d9b7460ec7a2.jpg
https://ria.ru/20251029/braziliya-2051593869.html
рио-де-жанейро (город)
бразилия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051398557_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b0b59224c5f0562fabd870148a3147de.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, рио-де-жанейро (город), бразилия
В мире, Рио-де-Жанейро (город), Бразилия
Губернатор Рио-де-Жанейро оценил операцию полиции против банды в фавелах
Губернатор Рио-де-Жанейро Кастро назвал операцию полиции в фавелах успешной
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 окт - РИА Новости. Губернатор штата Рио-де-Жанейро Клаудиу Кастро на фоне гибели десятков людей при операции полиции в фавелах, заявил, что считает действия правоохранителей успешными.
"Операция была удачной, среди жертв у нас были только полицейские", - сказал он журналистам.
По данным СМИ, число жертв спецоперации выросло до 130, по официальным данным, погибли 64 человека.