Все подъезды в доме №10 на улице Ленина в Реутове отремонтируют

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В рамках реализации программы по обновлению мест общего пользования в многоквартирных домах в Реутове в доме №10 на улице Ленина проведут косметический ремонт всех подъездов, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Работы выполняются управляющей компанией в соответствии с утвержденным графиком и нормативными требованиями.

"Как сообщил генеральный директор управляющей компании "ЦС-Сервис" Азнавур Кагерманов, все мероприятия согласованы с жителями. Выбор дома для включения в программу не случаен: предыдущий ремонт здесь проводился пять лет назад, что соответствует установленному законодательством межремонтному интервалу. Представитель совета дома Валентина Широкова подтвердила, что состояние подъездов требовало обновления, и жители с пониманием относятся к временным неудобствам, одобряя проводимые работы", — говорится в сообщении.

Еще один адрес, где работы в процессе — дом 2 по улице Некрасова. До середины декабря здесь проведут косметический ремонт стен, потолков, перил и поручней. Кроме того, замене подлежат ковши мусоропровода и локально линолеум.