Все подъезды в доме №10 на улице Ленина в Реутове отремонтируют
Все подъезды в доме №10 на улице Ленина в Реутове отремонтируют - РИА Новости, 29.10.2025
Все подъезды в доме №10 на улице Ленина в Реутове отремонтируют
В рамках реализации программы по обновлению мест общего пользования в многоквартирных домах в Реутове в доме №10 на улице Ленина проведут косметический ремонт... РИА Новости, 29.10.2025
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В рамках реализации программы по обновлению мест общего пользования в многоквартирных домах в Реутове в доме №10 на улице Ленина проведут косметический ремонт всех подъездов, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Работы выполняются управляющей компанией в соответствии с утвержденным графиком и нормативными требованиями.
"Как сообщил генеральный директор управляющей компании "ЦС-Сервис" Азнавур Кагерманов, все мероприятия согласованы с жителями. Выбор дома для включения в программу не случаен: предыдущий ремонт здесь проводился пять лет назад, что соответствует установленному законодательством межремонтному интервалу. Представитель совета дома Валентина Широкова подтвердила, что состояние подъездов требовало обновления, и жители с пониманием относятся к временным неудобствам, одобряя проводимые работы", — говорится в сообщении.
Еще один адрес, где работы в процессе — дом 2 по улице Некрасова. До середины декабря здесь проведут косметический ремонт стен, потолков, перил и поручней. Кроме того, замене подлежат ковши мусоропровода и локально линолеум.
На 2025 год в Реутове запланирован ремонт 120 подъездов в нескольких десятках домов. На сегодняшний день более половины объектов уже завершены и приняты. Общая стоимость работ по программе составляет 18 миллионов рублей. Полное завершение всех запланированных мероприятий намечено на конец 2025 года.