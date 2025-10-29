Рейтинг@Mail.ru
Все подъезды в доме №10 на улице Ленина в Реутове отремонтируют - РИА Новости, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:27 29.10.2025
https://ria.ru/20251029/remont-2051612934.html
Все подъезды в доме №10 на улице Ленина в Реутове отремонтируют
Все подъезды в доме №10 на улице Ленина в Реутове отремонтируют - РИА Новости, 29.10.2025
Все подъезды в доме №10 на улице Ленина в Реутове отремонтируют
В рамках реализации программы по обновлению мест общего пользования в многоквартирных домах в Реутове в доме №10 на улице Ленина проведут косметический ремонт... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T18:27:00+03:00
2025-10-29T18:27:00+03:00
реутов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051612529_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_567761b74e2dbe6af483313db5e6f678.jpg
https://ria.ru/20251011/reutov-2047725671.html
https://ria.ru/20251029/skver-2051612402.html
реутов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051612529_44:0:756:534_1920x0_80_0_0_da7a9a0920789446608e62c7196a2d4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
реутов
Реутов
Все подъезды в доме №10 на улице Ленина в Реутове отремонтируют

Косметический ремонт подъездов проведут в доме №10 на улице Ленина в Реутове

© Фото : пресс-служба администрации городского округа РеутовВ Реутове обновляют подъезды
В Реутове обновляют подъезды - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© Фото : пресс-служба администрации городского округа Реутов
В Реутове обновляют подъезды
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В рамках реализации программы по обновлению мест общего пользования в многоквартирных домах в Реутове в доме №10 на улице Ленина проведут косметический ремонт всех подъездов, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Работы выполняются управляющей компанией в соответствии с утвержденным графиком и нормативными требованиями.
Храм Казанской Иконы Божией Матери в Реутове - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
В Реутове вручили награды за вклад в укрепление семейных ценностей
11 октября, 20:10
"Как сообщил генеральный директор управляющей компании "ЦС-Сервис" Азнавур Кагерманов, все мероприятия согласованы с жителями. Выбор дома для включения в программу не случаен: предыдущий ремонт здесь проводился пять лет назад, что соответствует установленному законодательством межремонтному интервалу. Представитель совета дома Валентина Широкова подтвердила, что состояние подъездов требовало обновления, и жители с пониманием относятся к временным неудобствам, одобряя проводимые работы", — говорится в сообщении.
Еще один адрес, где работы в процессе — дом 2 по улице Некрасова. До середины декабря здесь проведут косметический ремонт стен, потолков, перил и поручней. Кроме того, замене подлежат ковши мусоропровода и локально линолеум.
На 2025 год в Реутове запланирован ремонт 120 подъездов в нескольких десятках домов. На сегодняшний день более половины объектов уже завершены и приняты. Общая стоимость работ по программе составляет 18 миллионов рублей. Полное завершение всех запланированных мероприятий намечено на конец 2025 года.
Сквер на улице Октября - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Сквер на улице Октября в Реутове полностью благоустроят к лету 2026 года
Вчера, 18:25
 
Реутов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала