Рейтинг одобрения Трампа обновил исторический минимум - РИА Новости, 29.10.2025
22:07 29.10.2025
Рейтинг одобрения Трампа обновил исторический минимум
Рейтинг одобрения Трампа обновил исторический минимум - РИА Новости, 29.10.2025
Рейтинг одобрения Трампа обновил исторический минимум
Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа обновил свой исторический минимум, 58% американцев не нравится то, как он делает свою работу, следует из опроса РИА Новости, 29.10.2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Рейтинг одобрения Трампа обновил исторический минимум

Опрос Economist: работа Трампа не нравится 58% американцев

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа обновил свой исторический минимум, 58% американцев не нравится то, как он делает свою работу, следует из опроса издания Economist и компании YouGov.
«
"Среди американцев 39% очень или в какой-то степени одобряют то, как Трамп справляется с работой президента, в то время как 58% не одобряют - чистый рейтинг одобрения составляет -19. Это самый низкий чистый рейтинг одобрения, который Трамп когда-либо получал в рамках опросов Economist и YouGov во время своего второго срока", - говорится в публикации на сайте YouGov по итогам опроса.
Кроме того, из опроса также следует, что 49% американцев одобряют прошедшие 18 октября протесты против Трампа под лозунгом No Kings, в то время как негативную оценку протестам дали 33% опрошенных. Примечательно, что всего 8% респондентов заявили, что участвовали в них.
Опрос показал, что больше всего американцы в той или иной степени доверяют военным (53% респондентов), малому бизнесу (52%) и полиции (41%). Наименьшее доверие вызывает конгресс (8%).
Опрос проводился 24-27 октября среди 1623 взрослых американцев. "Допустимая погрешность для всей выборки составляет приблизительно 3,5%", - говорится в публикации.
В середине октября во всех американских штатах, а также в Вашингтоне прошли протесты под лозунгом No Kings, которые стали второй массовой волной демонстраций. Организаторы протестов сообщили РИА Новости, что на демонстрации вышли почти 7 миллионов человек. Это на 2 миллиона человек больше, чем в первую волну этих демонстраций, которые пришлись на 14 июня - день военного парада и 79-летия президента. Сам Трамп назвал тех, кто протестует против политики его администрации, "отбросами".
