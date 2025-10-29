Участники спецоперации бесплатно проходят реабилитацию в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 29 окт – РИА Новости. Участники специальной военной операции и члены их семей бесплатно проходят реабилитацию на термальных источниках в селе Чистоводное Приморского края, сообщает региональное правительство.

Филиал краевого клинического кожно-венерологического диспансера в селе Чистоводное ежегодно принимает 2 тысячи пациентов. Теперь здесь могут пройти реабилитацию и участники СВО.

"Как рассказали в краевом минздраве, гости "Чистоводного" могут пройти курс радоновой терапии, который оказывает выраженное противовоспалительное и обезболивающее действие при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, кожных и неврологических нарушениях", - говорится в сообщении.

В диспансере рассказали, что в последние месяцы активно развивается направление реабилитации. С начала октября на лечение прибыли 10 участников СВО из добровольческого отряда "Тигр" и их родные.

Филиал расположен на термальных источниках слаборадоновых вод в Лазовском округе. Радоновые процедуры помогают регулировать артериальное давление и уровень холестерина, способствуют улучшению подвижности суставов и снимают боли, повышают иммунитет и нормализируют кровообращение. Стандартный курс радоновой терапии составляет две недели. В учреждении также проводят эффективное физиотерапевтическое лечение, делают парафиновые и грязевые аппликации, лечебный массаж.