Рейтинг@Mail.ru
Участники спецоперации бесплатно проходят реабилитацию в Приморье - РИА Новости, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:37 29.10.2025
https://ria.ru/20251029/reabilitatsiya-2051366403.html
Участники спецоперации бесплатно проходят реабилитацию в Приморье
Участники спецоперации бесплатно проходят реабилитацию в Приморье - РИА Новости, 29.10.2025
Участники спецоперации бесплатно проходят реабилитацию в Приморье
Участники специальной военной операции и члены их семей бесплатно проходят реабилитацию на термальных источниках в селе Чистоводное Приморского края, сообщает... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T05:37:00+03:00
2025-10-29T05:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
приморский край
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914473475_0:0:3009:1694_1920x0_80_0_0_fed9c69cfe5ca7e4856d7208c04df029.jpg
https://ria.ru/20251020/beglov-2049432592.html
https://ria.ru/20250627/gosduma-2025704532.html
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914473475_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_35d82f90a2676bbec8d9a1c3e5d76451.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
приморский край, общество
Специальная военная операция на Украине, Приморский край, Общество
Участники спецоперации бесплатно проходят реабилитацию в Приморье

Участники СВО бесплатно проходят реабилитацию на термальных источниках Приморья

© РИА Новости / Кирилл БрагаУчастник специальной военной операции проходит реабилитацию
Участник специальной военной операции проходит реабилитацию - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Кирилл Брага
Участник специальной военной операции проходит реабилитацию. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 29 окт – РИА Новости. Участники специальной военной операции и члены их семей бесплатно проходят реабилитацию на термальных источниках в селе Чистоводное Приморского края, сообщает региональное правительство.
Филиал краевого клинического кожно-венерологического диспансера в селе Чистоводное ежегодно принимает 2 тысячи пациентов. Теперь здесь могут пройти реабилитацию и участники СВО.
Прием у врача - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Беглов: Петербург дооснастит отделения реабилитации для участников СВО
20 октября, 17:18
"Как рассказали в краевом минздраве, гости "Чистоводного" могут пройти курс радоновой терапии, который оказывает выраженное противовоспалительное и обезболивающее действие при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, кожных и неврологических нарушениях", - говорится в сообщении.
В диспансере рассказали, что в последние месяцы активно развивается направление реабилитации. С начала октября на лечение прибыли 10 участников СВО из добровольческого отряда "Тигр" и их родные.
Филиал расположен на термальных источниках слаборадоновых вод в Лазовском округе. Радоновые процедуры помогают регулировать артериальное давление и уровень холестерина, способствуют улучшению подвижности суставов и снимают боли, повышают иммунитет и нормализируют кровообращение. Стандартный курс радоновой терапии составляет две недели. В учреждении также проводят эффективное физиотерапевтическое лечение, делают парафиновые и грязевые аппликации, лечебный массаж.
Власти Приморья проводят системную работу для поддержки участников СВО и их семей, в том числе в регионе работает координационный центр по вопросам оказания медицинской помощи таким военнослужащим.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
В ГД рассказали о бесплатной программе реабилитации для участников СВО
27 июня, 06:24
 
Специальная военная операция на УкраинеПриморский крайОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала