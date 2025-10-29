Рейтинг@Mail.ru
13:43 29.10.2025 (обновлено: 13:50 29.10.2025)
Путин оценил уровень потребления рыбы и морепродуктов россиянами
Путин оценил уровень потребления рыбы и морепродуктов россиянами
Россияне пока едят недостаточно рыбы и морепродуктов, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.10.2025
Путин оценил уровень потребления рыбы и морепродуктов россиянами

Путин: россияне пока едят недостаточно рыбы и морепродуктов

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россияне пока едят недостаточно рыбы и морепродуктов, заявил президент России Владимир Путин.
"Пока что уровень потребления рыбы и морепродуктов в структуре питания граждан отстаёт от нормы, рекомендованной нашим Минздравом", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ в режиме ВКС.
Он обратил внимание, что в тех странах, где уровень потребления рыбы и морепродуктов достаточно высокий, и продолжительность жизни увеличивается.
"У нас примерно сейчас 24 килограмма на человека получается, должно быть больше", - подчеркнул президент.
