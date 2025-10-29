https://ria.ru/20251029/ratsion-2051480971.html
Путин оценил уровень потребления рыбы и морепродуктов россиянами
Путин оценил уровень потребления рыбы и морепродуктов россиянами - РИА Новости, 29.10.2025
Путин оценил уровень потребления рыбы и морепродуктов россиянами
Россияне пока едят недостаточно рыбы и морепродуктов, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T13:43:00+03:00
2025-10-29T13:43:00+03:00
2025-10-29T13:50:00+03:00
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051493197_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9afd16fe3a3c576025bcd964522c6aef.jpg
https://ria.ru/20251029/putin-2051479589.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051493197_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9d5b078bcca5be6d8235690b4ea890d5.jpg
Путин: россияне пока едят недостаточно рыбы и морепродуктов
Россияне пока едят недостаточно рыбы и морепродуктов, заявил Путин.
2025-10-29T13:43
true
PT0M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Путин оценил уровень потребления рыбы и морепродуктов россиянами
Путин: россияне пока едят недостаточно рыбы и морепродуктов
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россияне пока едят недостаточно рыбы и морепродуктов, заявил президент России Владимир Путин.
"Пока что уровень потребления рыбы и морепродуктов в структуре питания граждан отстаёт от нормы, рекомендованной нашим Минздравом", - сказал Путин
на совещании с членами правительства РФ
в режиме ВКС
.
Он обратил внимание, что в тех странах, где уровень потребления рыбы и морепродуктов достаточно высокий, и продолжительность жизни увеличивается.
"У нас примерно сейчас 24 килограмма на человека получается, должно быть больше", - подчеркнул президент.