Средства ПВО за ночь сбили сто украинских БПЛА
Средства ПВО за ночь сбили сто украинских БПЛА - РИА Новости, 29.10.2025
Средства ПВО за ночь сбили сто украинских БПЛА
Силы ПВО сбили за ночь 100 дронов ВСУ над российской территорией, сообщило Минобороны. РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T07:51:00+03:00
2025-10-29T07:51:00+03:00
2025-10-29T08:34:00+03:00
безопасность
россия
брянская область
калужская область
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
беспилотники
россия
брянская область
калужская область
белгородская область
ульяновская область
краснодарский край
тульская область
московская область (подмосковье)
республика крым
смоленская область
Средства ПВО за ночь сбили сто украинских БПЛА
ПВО сбила за ночь 100 дронов ВСУ над территорией РФ