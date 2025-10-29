Рейтинг@Mail.ru
Средства ПВО за ночь сбили сто украинских БПЛА
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:51 29.10.2025 (обновлено: 08:34 29.10.2025)
Средства ПВО за ночь сбили сто украинских БПЛА
Средства ПВО за ночь сбили сто украинских БПЛА - РИА Новости, 29.10.2025
Средства ПВО за ночь сбили сто украинских БПЛА
Силы ПВО сбили за ночь 100 дронов ВСУ над российской территорией, сообщило Минобороны. РИА Новости, 29.10.2025
безопасность
россия
брянская область
калужская область
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
беспилотники
россия
брянская область
калужская область
белгородская область
ульяновская область
краснодарский край
тульская область
московская область (подмосковье)
республика крым
смоленская область
безопасность, россия, брянская область, калужская область, белгородская область, вооруженные силы украины, беспилотники, ульяновская область, краснодарский край, тульская область, московская область (подмосковье), республика крым, республика марий эл, смоленская область
Безопасность, Россия, Брянская область, Калужская область, Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Беспилотники, Ульяновская область, Краснодарский край, Тульская область, Московская область (Подмосковье), Республика Крым, Республика Марий Эл, Смоленская область
Средства ПВО за ночь сбили сто украинских БПЛА

ПВО сбила за ночь 100 дронов ВСУ над территорией РФ

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Силы ПВО сбили за ночь 100 дронов ВСУ над российской территорией, сообщило Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 100 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.
Бойцы отряда имени Александра Матросова тренируются на полигоне - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
"Наш враг — на Банковой". Что говорят украинские солдаты, воюющие за Россию
27 октября, 08:00
Российские бойцы сбили:
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияБрянская областьКалужская областьБелгородская областьВооруженные силы УкраиныБеспилотникиУльяновская областьКраснодарский крайТульская областьМосковская область (Подмосковье)Республика КрымРеспублика Марий ЭлСмоленская область
 
 
