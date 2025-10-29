https://ria.ru/20251029/pvo-2051371213.html
Над Тульской областью уничтожили семь украинских беспилотников
Над Тульской областью уничтожили семь украинских беспилотников - РИА Новости, 29.10.2025
Над Тульской областью уничтожили семь украинских беспилотников
ПВО уничтожила семь украинских беспилотников над Тульской областью, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T06:41:00+03:00
2025-10-29T06:41:00+03:00
2025-10-29T06:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
тульская область
дмитрий миляев
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106838/68/1068386806_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_e37b5f000e4a0c51463aa1604796948d.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
тульская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106838/68/1068386806_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_de63fe092f89ad5222f3ffcb4556376f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, тульская область, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Тульская область, Дмитрий Миляев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Над Тульской областью уничтожили семь украинских беспилотников
Силы ПВО сбили семь беспилотников ВСУ в Тульской области, пострадавших нет