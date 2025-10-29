Рейтинг@Mail.ru
Над Тульской областью уничтожили семь украинских беспилотников
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
06:41 29.10.2025
Над Тульской областью уничтожили семь украинских беспилотников
ПВО уничтожила семь украинских беспилотников над Тульской областью, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в... РИА Новости, 29.10.2025
тульская область
2025
Над Тульской областью уничтожили семь украинских беспилотников

Силы ПВО сбили семь беспилотников ВСУ в Тульской области, пострадавших нет

Военнослужащая на командном пункте. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. ПВО уничтожила семь украинских беспилотников над Тульской областью, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале.
"Подразделения ПВО Минобороны России, отражая воздушную атаку ВСУ, уничтожили всего 7 украинских беспилотников. Пострадавших нет. Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано", - написал глава региона.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
