Силы ПВО отразили атаку беспилотников в Ростовской области
ПВО уничтожила БПЛА в Миллеровском, Каменском и Шолоховском районах Ростовской области, пострадавших нет, сообщает губернатор Юрий Слюсарь в Telegram-канале. РИА Новости, 29.10.2025
