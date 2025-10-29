Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал историей для фильма случай с иконами, спасшими бойцов СВО
15:29 29.10.2025 (обновлено: 15:52 29.10.2025)
Путин назвал историей для фильма случай с иконами, спасшими бойцов СВО
Путин назвал историей для фильма случай с иконами, спасшими бойцов СВО - РИА Новости, 29.10.2025
Путин назвал историей для фильма случай с иконами, спасшими бойцов СВО
Случай с иконами, которые спасли от пуль бойцов в зоне СВО, является историей для фильма, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.10.2025
общество, россия, москва, владимир путин
Общество, Россия, Москва, Владимир Путин
Путин назвал историей для фильма случай с иконами, спасшими бойцов СВО

Путин назвал случай со спасшими бойцов СВО иконами историей для фильма

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения Центрального военного клинического госпиталя имени П. В. Мандрыка. 29 октября 2025
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Центрального военного клинического госпиталя имени П. В. Мандрыка. 29 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Центрального военного клинического госпиталя имени П. В. Мандрыка. 29 октября 2025
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Случай с иконами, которые спасли от пуль бойцов в зоне СВО, является историей для фильма, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в среду посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка в Москве. Глава государства встретился с участниками СВО, которые проходят лечение в госпитале.
"А те иконы, в которые пуля вошла, и спасли жизнь - это же тоже история для фильма, для чего угодно", - сказал глава государства во время общения с участниками СВО.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Путин хранит дома иконы, подаренные ему военными, рассказал Песков
15 октября, 13:03
 
ОбществоРоссияМоскваВладимир Путин
 
 
