https://ria.ru/20251029/putin-2051524318.html
Путин рассказал, как узнал о своем дяде, который служил в Приморье
Путин рассказал, как узнал о своем дяде, который служил в Приморье - РИА Новости, 29.10.2025
Путин рассказал, как узнал о своем дяде, который служил в Приморье
Президент России Владимир Путин рассказал, что узнал о своем дяде, который служил в Приморье, когда посещал регион. РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T15:27:00+03:00
2025-10-29T15:27:00+03:00
2025-10-29T15:27:00+03:00
россия
москва
владимир путин
общество
приморский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/03/2033042963_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_768ab5a821853bf5b64ba38821afb3d1.jpg
https://ria.ru/20250612/putin-2022511630.html
россия
москва
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/03/2033042963_190:0:2919:2047_1920x0_80_0_0_16211786f8483443831f468529b4f408.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, владимир путин, общество, приморский край
Россия, Москва, Владимир Путин, Общество, Приморский край
Путин рассказал, как узнал о своем дяде, который служил в Приморье
Путин рассказал, что узнал в Приморье о своем дяде, который воевал во время ВОВ