Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал, как узнал о своем дяде, который служил в Приморье - РИА Новости, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:27 29.10.2025
https://ria.ru/20251029/putin-2051524318.html
Путин рассказал, как узнал о своем дяде, который служил в Приморье
Путин рассказал, как узнал о своем дяде, который служил в Приморье - РИА Новости, 29.10.2025
Путин рассказал, как узнал о своем дяде, который служил в Приморье
Президент России Владимир Путин рассказал, что узнал о своем дяде, который служил в Приморье, когда посещал регион. РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T15:27:00+03:00
2025-10-29T15:27:00+03:00
россия
москва
владимир путин
общество
приморский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/03/2033042963_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_768ab5a821853bf5b64ba38821afb3d1.jpg
https://ria.ru/20250612/putin-2022511630.html
россия
москва
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/03/2033042963_190:0:2919:2047_1920x0_80_0_0_16211786f8483443831f468529b4f408.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, владимир путин, общество, приморский край
Россия, Москва, Владимир Путин, Общество, Приморский край
Путин рассказал, как узнал о своем дяде, который служил в Приморье

Путин рассказал, что узнал в Приморье о своем дяде, который воевал во время ВОВ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что узнал о своем дяде, который служил в Приморье, когда посещал регион.
«
"Я вот совсем недавно прочитал про своего дядю, который воевал во время войны. В Приморье был когда, мне губернатор из архива достал", - сказал Путин в ходе общения с участниками СВО.
Путин в среду посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка в Москве и встретился с участниками СВО, которые проходят лечение.
Путин об участнике СВО, который женился по его совету - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
Путин рассказал о бойце, исполнившем его личный приказ
12 июня, 16:07
 
РоссияМоскваВладимир ПутинОбществоПриморский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала