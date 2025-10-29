Путин пообещал, что подвиги бойцов СВО найдут отражение в культуре

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал, что подвиги бойцов СВО найдут свое отражение в кино и литературе.

"Мы обязательно будем это делать, это нацелено на наших людей, которые занимаются творческой работой", - отметил Путин, говоря об отражении подвигов бойцов в кино и литературе.