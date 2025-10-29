Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил работу военных корреспондентов в зоне спецоперации
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:21 29.10.2025 (обновлено: 15:22 29.10.2025)
Путин отметил работу военных корреспондентов в зоне спецоперации
Путин отметил работу военных корреспондентов в зоне спецоперации - РИА Новости, 29.10.2025
Путин отметил работу военных корреспондентов в зоне спецоперации
Президент РФ Владимир Путин отметил работу военных корреспондентов в зоне специальной военной операции. РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T15:21:00+03:00
2025-10-29T15:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
москва
владимир путин
общество
безопасность, россия, москва, владимир путин, общество
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Москва, Владимир Путин, Общество
Путин отметил работу военных корреспондентов в зоне спецоперации

Путин отметил работу военкоров в зоне СВО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения Центрального военного клинического госпиталя имени П. В. Мандрыка
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Центрального военного клинического госпиталя имени П. В. Мандрыка - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Центрального военного клинического госпиталя имени П. В. Мандрыка
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил работу военных корреспондентов в зоне специальной военной операции.
Путин в среду посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка в Москве. Глава государства встретился с участниками СВО, которые проходят лечение в госпитале.
"Мы обязательно будем это делать (помнить о боевых подвигах - ред.)... Вы, наверное, тоже видели, тех же самых журналистов, военных корреспондентов, они же тоже под пулями ходят и потери несут", - сказал глава государства во время общения с участниками СВО.
Президент Владимир Путин во время посещения Центрального военного клинического госпиталя имени П. В. Мандрыка - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
ВСУ попали в окружение в Красноармейске и Купянске, сообщил Путин
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
