Путин присвоил бригаде разведки звание "гвардейская"

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин за массовый героизм и отвагу присвоил 127 отдельной бригаде разведки почетное наименование "гвардейская", соответствующий указ приводит пресс-служба Кремля.
В среду Путин
приехал в Центральный военный клинический госпиталь имени Мандрыка МО РФ
, где пообщался с военнослужащими 127 отдельной бригады разведки 18 общевойсковой армии Южного военного округа.
"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить 127 отдельной бригаде разведки почетное наименование "гвардейская" и впредь именовать ее: 127 отдельная гвардейская бригада разведки", - говорится в документе.