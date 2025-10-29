Путин присвоил бригаде разведки звание "гвардейская"

"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить 127 отдельной бригаде разведки почетное наименование "гвардейская" и впредь именовать ее: 127 отдельная гвардейская бригада разведки", - говорится в документе.