Россия провела испытания подводного аппарата "Посейдон", сообщил Путин

"Безэкипажное подводное изделие "Посейдон" тоже с ядерной энергетической установкой. Впервые удалось не только стартовым двигателем запустить его с подводной лодки носителя, но и запустить атомную энергетическую установку, на которой аппарат прошел определенное количество времени", - сказал глава государства в ходе посещения Центрального военного клинического госпиталя имени П,В, Мандрыка.