29.10.2025
15:17 29.10.2025
Россия провела испытания подводного аппарата "Посейдон", сообщил Путин
россия
москва
владимир путин
посейдон (подводный беспилотник)
безопасность
технологии
россия
москва
2025
россия, москва, владимир путин, посейдон (подводный беспилотник), безопасность, технологии
Россия, Москва, Владимир Путин, Посейдон (подводный беспилотник), Безопасность, Технологии
Океанская многоцелевая система "Посейдон"
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Океанская многоцелевая система "Посейдон". Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря об испытании "Посейдона", заявил, что впервые удалось запустить атомную энергетическую установку аппарата, на которой он "прошел определенное количество времени".
Президент России Владимир Путин в среду посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка в Москве и встретился с участниками СВО, которые проходят лечение в госпитале.
"Безэкипажное подводное изделие "Посейдон" тоже с ядерной энергетической установкой. Впервые удалось не только стартовым двигателем запустить его с подводной лодки носителя, но и запустить атомную энергетическую установку, на которой аппарат прошел определенное количество времени", - сказал глава государства в ходе посещения Центрального военного клинического госпиталя имени П,В, Мандрыка.
Путин анонсировал запуск революционной разработки в области мирного атома
Путин анонсировал запуск революционной разработки в области мирного атома
25 сентября, 17:07
 
Россия Москва Владимир Путин Посейдон (подводный беспилотник) Безопасность Технологии
 
 
