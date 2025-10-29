https://ria.ru/20251029/putin-2051517933.html
Россия провела испытания подводного аппарата "Посейдон", сообщил Путин
Россия провела испытания подводного аппарата "Посейдон", сообщил Путин
Россия провела испытания подводного аппарата "Посейдон", сообщил Путин
Президент РФ Владимир Путин, говоря об испытании "Посейдона", заявил, что впервые удалось запустить атомную энергетическую установку аппарата, на которой он... РИА Новости, 29.10.2025
россия
москва
Россия провела испытания подводного аппарата "Посейдон", сообщил Путин
